  • West bengal Assembly Election 2026: বাংলার এগজিট পোল বারবার কী বলে? ২০১৬ আর ২০২১ কারা কী বলেছিল, কারা ছিল সবচেয়ে কাছাকাছি? দেখে নিন

West bengal Assembly Election 2026: বাংলার এগজিট পোল বারবার কী বলে? ২০১৬ আর ২০২১ কারা কী বলেছিল, কারা ছিল সবচেয়ে কাছাকাছি? দেখে নিন

Who will win TMC or BJP? নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সমীক্ষক সংস্থা যে বুথফেরত সমীক্ষা বা ‘এক্সিট পোল’ প্রকাশ করেছিল, তা নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছিল। জনমত সমীক্ষার সেই পূর্বাভাস বনাম ভোটের আসল লড়াইয়ের চিত্রটি এক নজরে দেখে নেওয়া যাক।  

| Apr 28, 2026, 06:58 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন ছিল এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। একদিকে ছিল টানা দশ বছর ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের সিংহাসন বাঁচানোর লড়াই, অন্যদিকে ছিল দেশের শাসক দল বিজেপির বাংলা দখলের মরিয়া চেষ্টা। 

 

বুথফেরত সমীক্ষার মূল পূর্বাভাস

২০২১ সালের ২৯ এপ্রিল নির্বাচনের অষ্টম তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার ঠিক পরেই বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল দেখানো শুরু হয়। সেই সময় সমীক্ষক সংস্থাগুলোর পূর্বাভাস মূলত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।   

বুথফেরত সমীক্ষার মূল পূর্বাভাস

কিছু সংস্থা তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের আভাস দিলেও, অন্য বড় একটি অংশ বিজেপির বিপুল উত্থান এবং পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিল।  

বিজেপির অনুকূলে সমীক্ষা

বেশ কিছু জাতীয় স্তরের সমীক্ষক সংস্থা দাবি করেছিল যে বিজেপি ১৪০ থেকে ১৬০টি আসন পেয়ে রাজ্যে সরকার গঠন করতে পারে।

বিজেপির অনুকূলে সমীক্ষা

‘জন কি বাত’-এর মতো সংস্থা বিজেপিকে ১৬২ থেকে ১৯২টি আসন দিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার পূর্বাভাস দিয়েছিল। 

বিজেপির অনুকূলে সমীক্ষা

এমনকি রিপাবলিক টিভি ও সিএনএক্স-এর যৌথ সমীক্ষাতেও বিজেপিকে ১৩৮ থেকে ১৪৮টি আসনে এগিয়ে রাখা হয়েছিল।  

তৃণমূলের অনুকূলে সমীক্ষা

অন্যদিকে, ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া এবং চাণক্যের মতো সংস্থাগুলো তৃণমূলের প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিল।

তৃণমূলের অনুকূলে সমীক্ষা

অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া জানিয়েছিল তৃণমূল ১৩০ থেকে ১৫৬টি আসন পেতে পারে। এবিপি নিউজ-সি ভোটার জানিয়েছিল তৃণমূল ১৫২ থেকে ১৬৪টি আসনে জয়ী হতে পারে।  

কীসের ভিত্তিতে এই পূর্বাভাস

সমীক্ষক সংস্থাগুলোর মতে, বিজেপির ‘জয় শ্রী রাম’ স্লোগান এবং হিন্দুত্ববাদী মেরুকরণ গ্রামীণ উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলে প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হয়েছিল।

কীসের ভিত্তিতে এই পূর্বাভাস

পাশাপাশি, তৃণমূলের ১০ বছরের প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া (Anti-incumbency) এবং দলের ভেতরে ভাঙন বিজেপির জন্য অনুকূল হবে বলে মনে করা হয়েছিল।

কীসের ভিত্তিতে এই পূর্বাভাস

তবে মহিলারা যেভাবে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ (তৎকালীন প্রতিশ্রুতি) এবং অন্যান্য সরকারি প্রকল্পে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আস্থা রেখেছিলেন, তা অনেক সমীক্ষকই সঠিকভাবে আন্দাজ করতে পারেননি।  

বাস্তব ফলাফল

২ মে, ২০২১ তারিখে যখন ভোট গণনা শুরু হলো, তখন দেখা গেল সমস্ত বুথফেরত সমীক্ষাকে ছাপিয়ে এক অভূতপূর্ব জয় ছিনিয়ে নিল তৃণমূল কংগ্রেস।

বুথফেরত সমীক্ষা

২৯৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূল একাই জয়লাভ করল ২১৩টি আসনে। অন্যদিকে, ২০০ আসনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ঝাঁপানো বিজেপি আটকে গেল মাত্র ৭৭টিতে। বাম ও কংগ্রেস জোটের ঝুলি রইল শূন্য।

বুথফেরত সমীক্ষা

সমীক্ষক সংস্থাগুলো মনে করেছিল বাম-কংগ্রেসের ভোট কিছুটা থাকবে, কিন্তু বাস্তবে সেই ভোটব্যাংক সম্পূর্ণভাবে মেরুকরণের জোয়ারে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।  

বুথফেরত সমীক্ষা

মহিলা ভোটারদের একতরফা সমর্থন তৃণমূলকে বড় ব্যবধানে জয়ী হতে সাহায্য করেছিল।  

বুথফেরত সমীক্ষা

সমীক্ষায় উত্তরবঙ্গে বিজেপির আধিপত্যের কথা বলা হলেও, দক্ষিণবঙ্গে তৃণমূলের দুর্গ যে অটুট থাকবে তা সেভাবে প্রতিফলিত হয়নি।  

সমীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন

২০২১-এর এই ফলাফল বুথফেরত সমীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতাকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। যেখানে বেশ কিছু সংস্থা বিজেপিকে জয়ী ঘোষণা করেছিল, সেখানে তৃণমূলের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করে যে বুথফেরত সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহে ত্রুটি ছিল। সমীক্ষকরা সাধারণ মানুষের ‘নীরব ভোট’ (Silent Voter) বা প্রান্তিক মানুষের মনের কথা সঠিকভাবে পড়তে ব্যর্থ হয়েছিলেন।  

বুথফেরত সমীক্ষা

চূড়ান্ত ফলাফল: তবে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। সমস্ত পূর্বাভাসকে ছাপিয়ে তৃণমূল একাই ২১১টি আসনে জয়লাভ করে। বিজেপি মাত্র ৩টি আসনে জয়ী হতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, জাতীয় কংগ্রেস জিতেছিল ৪৪টি আসনে এবং সিপিআই(এম) পায় ২৬টি আসন। এছাড়া আরএসপি (RSP), জিজেএম (GJM), সিপিআই (CPI) এবং নির্দল প্রার্থীরা ১ থেকে ৩টি করে আসন লাভ করেছিলেন।  

বুথফেরত সমীক্ষা

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন সমীক্ষক সংস্থার দেওয়া 'পোল অফ পোলস' বা সমীক্ষার গড় পূর্বাভাস অনুযায়ী ধারণা করা হয়েছিল যে, ২৯৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) প্রায় ১৮৪টি আসন পেয়ে জয়ী হবে। অন্যদিকে বাম-কংগ্রেস জোট প্রায় ১০৩টি এবং বিজেপি মাত্র ৫টি আসন পেতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।  

বুথফেরত সমীক্ষা

বর্তমানে যখন পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬-এর নির্বাচন বা লোকসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়, তখন ২০২১-এর এই বুথফেরত সমীক্ষার নজির বারবার উঠে আসে।   

বুথফেরত সমীক্ষা

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বুথফেরত সমীক্ষা সবসময় সঠিক দিশা দেখায় না। অনেক সময় মানুষের মনে এক কথা থাকলেও, বুথের বাইরে এসে তারা অন্য কথা বলেন।   

বুথফেরত সমীক্ষা

২০২১ সালে বাংলার মানুষ প্রমাণ করেছিলেন যে ময়দানের লড়াইয়ের শেষ কথা বলবে জনগণই, কোনো টিভি স্টুডিওর গ্রাফ বা ডেটা নয়।  

বুথফেরত সমীক্ষা

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ পাঠ।    

বুথফেরত সমীক্ষা

নির্বাচন কেবল সংখ্যার খেলা নয়, এটি মানুষের আবেগ এবং আস্থার প্রতিফলন। যে সমীক্ষকরা বিজেপিকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছিল, বাস্তব ফলের পর তাদের ক্ষমা চাইতে বা সংশোধনী প্রকাশ করতে হয়েছিল।  

বুথফেরত সমীক্ষা

বাংলার রাজনীতিতে ‘দিদি’র অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবকে বুঝতে পারাই ছিল সেই বছরের সমীক্ষাগুলোর প্রধান বিচ্যুতি।  

বুথফেরত সমীক্ষা

বাংলার রাজনীতিতে ‘দিদি’র অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবকে বুঝতে পারাই ছিল সেই বছরের সমীক্ষাগুলোর প্রধান বিচ্যুতি। তথ্যসূত্র: বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও ২০২১ নির্বাচন পরবর্তী বিশ্লেষণ।    

