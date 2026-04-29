West Bengal Exit Poll Results 2026: সবচেয়ে নিঁখুত সবথেকে নির্ভরযোগ্য: ১০ লক্ষ স্যাম্পেলের উপর তৈরি AI মেগা Exit Poll Zeenia কাকে দিল বাংলা? জাস্ট ক্লিক

AI Mega Poll Zeenia 2026: ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে এই মুহূর্তে সবথেকে বড় প্রশ্ন— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাজেয় ‘বঙ্গ দুর্গ’ কি অবশেষে ধসে পড়তে চলেছে? দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হতেই এখন দেশজুড়ে একটাই আলোচনা। বিজেপির দীর্ঘদিনের ‘মিশন বেঙ্গল’ কি তবে ২০২৬-এ এসে সাফল্যের মুখ দেখছে? না কি প্রত্য়াবর্তনের ঢেউয়ে ভাসবে বাংলা। মা-মাটি-মানুষের সরকার আবার ক্ষমতায় আসবে? ভরে উঠবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথীর যুবকরা পাবে এবার চাকরির সুযোগও? বিভিন্ন সংস্থার বুথফেরত সমীক্ষা বা এক্সিট পোল (Exit Poll)  ইঙ্গিতই দিচ্ছে?  

| Apr 29, 2026, 08:20 PM IST
বাংলায় এবার ক্ষমতায় আসতে চলেছে কে? বহু প্রতীক্ষিত ভোটের রেজাল্ট কী?  

যদিও নির্ভুলতার খাতিরে বড় সংস্থার তথ্য আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) প্রকাশিত হবে, তবে ইতিমধ্যেই ৫টি সংস্থার তথ্য সামনে এসেছে। 

পশ্চিমবঙ্গে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরেই একাধিক সমীক্ষক সংস্থা তাদের সম্ভাব্য ফলাফল প্রকাশ করেছে।

২৯৪ আসন বিশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার হলো ১৪৮। সমীক্ষক সংস্থাগুলোর দেওয়া পরিসংখ্যান তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) সমর্থকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলার জন্য যথেষ্ট।    

অনেকেই মনে করছে বিজেপি হয়ত এবার তৃণমূলের গড়ে ফাটল ধরাতে পারে। কিন্তু পারবে কি? কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী?

সবথেকে চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছে ‘প্রজা পোল’ (Praja Poll)। তাদের সমীক্ষা অনুযায়ী  

বিজেপি: ১৭৮ থেকে ২০৮টি আসন পেতে পারে। (২০২১ সালে যা ছিল মাত্র ৭৭)।    

তৃণমূল কংগ্রেস: ৮৫ থেকে ১১০টি আসনে থমকে যেতে পারে। (২০২১ সালে তৃণমূল পেয়েছিল ২১৫টি আসন)।    

অর্থাৎ, প্রজা পোলের দাবি সত্যি হলে তৃণমূলের আসন সংখ্যায় এক বিশাল ধস নামতে চলেছে এবং বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নবান্ন দখলের পথে এগোবে।     

কিন্তু আসল রেজাল্ট জানতে আপনাকে পরের স্লাইড দেখতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে।    

বাংলার সবথেকে বড় এগজিট পোলে দেখা যাচ্ছে, এবারের নির্বাচন দুই দফায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।  

এক নজরে ২০২৬-এর নির্বাচনী চালচিত্র: এবারের নির্বাচন দুই দফায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।  

রেকর্ড ভোট: রাজ্যে মোট ৯১.৪৭% শতাংশ ভোট রেকর্ড করা হয়েছে। আর ক্ষমতায় আসছে কে জানেন? আরও নীচে স্ক্রল করুন। 

প্রথম দফা (২৩ এপ্রিল): ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। এই দফায় রেকর্ড ৯৩.২ শতাংশ ভোট পড়েছিল, যা বাংলার নির্বাচনী ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা।    

দ্বিতীয় দফা (২৯ এপ্রিল): আজ বাকি ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হল। বিকেল ৫টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখানেও প্রায় ৯০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পড়েছে।    

তিনটি এক্সিট পোল বিজেপির জয়ের কথা বললেও, ‘পিপলস পালস’ (People's Pulse) তৃণমূলের বড় জয়ের পূর্বাভাস দিয়েছে।

ভোট শেষ হতেই এখন শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। ২০২১-এর ৭৭টি আসন থেকে বিজেপি কি এবার ম্যাজিক ফিগার ছুঁতে পারবে? নাকি সমস্ত বাধা টপকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দুর্গ রক্ষা করবেন?

রেকর্ড ভোটদান কি পরিবর্তনের ইঙ্গিত, নাকি স্থিতাবস্থার পক্ষে রায়? আসল সমীক্ষা বলছে বিজেপি এবং তৃণমূলের কাঁটে কা টক্কর হতে চলেছে। অর্থাত্‍ দু'দলই সমান সমান ভোট পাচ্ছে। সমীক্ষায় এটাই উঠে আসছে এখনই কে কত আসন পাচ্ছে বলা যাচ্ছে না। 

আপাতত বারুদের গন্ধ আর ইভিএম-এর লড়াই শেষে ফলাফলের প্রতীক্ষায় গোটা বাংলা।  

