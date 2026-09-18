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পুজোর আগেই রাজ্যে বিপুল সরকারি চাকরির সুযোগ: নিয়োগ হবে হাজার হাজার, কারা আবেদন করতে পারবেন? কত বেতন?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 18, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:39 PM IST

West Bengal Govt Job Recruitment News: চাকরিপ্রার্থীদের জন্য মিলল বিরাট সুখবর। দীর্ঘদিন ধরে চলা কর্মী সংকট মেটাতে দমকল দফতরে প্রায় আড়াই হাজার ২,৫০০ স্থায়ী পদে দ্রুত নিয়োগের বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অগ্নিনির্বাপক নতুন গাড়ি চালানোর জন্য আরও প্রায় ৩৫০ জন চালক নিয়োগের পরিকল্পনাও রয়েছে। দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। পুজোর মরশুমের আগেই নতুন কর্মীদের দ্রুত কাজে যুক্ত করাই এখন দফতরের অন্যতম অগ্রাধিকার।

 

সরকারি চাকরির সুযোগ1/8

সরকারি চাকরির সুযোগ

কোথায় নিয়োগ? কারা আবেদন করতে পারবেন? কত বেতন? কী যোগ্যতা? সব জেনে নিন এই প্রতিবেদনে। 

দমকলে চাকরির সুযোগ2/8

দমকলে চাকরির সুযোগ

প্রতি বছর দুর্গাপুজোয় রাজ্যজুড়ে দমকলের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়। এবার রাজ্য জুড়ে প্রায় ৬০ হাজার এবং খোদ কলকাতায় ৯৮৬টি দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিপুল ভিড়, মণ্ডপের আলোকসজ্জা ও দাহ্য সামগ্রীর ব্যবহারের কারণে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

কেন এই তৎপরতা?3/8

কেন এই তৎপরতা?

দীর্ঘদিনের কর্মী ঘাটতি থাকায় জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্মীদের হিমশিম খেতে হতো। এই কারণে দ্রুত আড়াই হাজার কর্মী নিয়ে ঘাটতি মিটিয়ে পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়েছে প্রশাসন।

 

বিজ্ঞপ্তি ও যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য4/8

বিজ্ঞপ্তি ও যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য

দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শূন্যপদ চিহ্নিত করে স্থায়ী নিয়োগের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে কোন কোন পদে কতজন নেওয়া হবে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সসীমা কী থাকবে এবং পরীক্ষার ধরণ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত নিয়োগকারী সংস্থা কে-- সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলি খুব শীঘ্রই সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থীদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

 

মণ্ডপ পরীক্ষা: 5/8

মণ্ডপ পরীক্ষা:

মণ্ডপে পর্যাপ্ত প্রবেশ ও প্রস্থান পথ রয়েছে কি না, দর্শনার্থীদের নিরাপদ চলাচলের জায়গা এবং কাপড়ের মতো দাহ্য সামগ্রীর মান খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু একবার নয়, মণ্ডপ নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক দফায় এই নজরদারি চলবে।

 

উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ:6/8

উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ:

ছোটখাটো অগ্নিকাণ্ড প্রাথমিকভাবে নেভানোর জন্য পুজো উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। একইসঙ্গে ভিড় নিয়ন্ত্রণের স্বেচ্ছাসেবক ছাড়াও শুধুমাত্র অগ্নিনিরাপত্তার জন্য প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।

 

নতুন গাড়ি ও অডিট7/8

নতুন গাড়ি ও অডিট

ঘিঞ্জি এলাকা ও সরু গলির উপযোগী ছোট গাড়ি এবং বড় এলাকাগুলির জন্য বড় গাড়ি মিলিয়ে প্রায় ২৫০টি নতুন ‘ফায়ার সার্ভিস ভেহিকল’ নামানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি শহরের শপিং মল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও চলছে ফায়ার-সেফটি অডিট।

 

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সব মিলিয়ে, উৎসবের মরশুমে একদিকে যেমন রাজ্যবাসীর অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে দমকল, তেমনই বিপুল স্থায়ী নিয়োগের ঘোষণায় আশার আলো দেখছেন বেকার যুবসমাজ।

 

TAGS:
West Bengal Govt Jobs
West Bengal Fire Brigade

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