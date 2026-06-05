/Ration Card Deletion: রাজ্যে ১৫ জুনের মধ্যে বাতিল হবে কয়েক লক্ষ রেশন কার্ড: কারা রেশন পাবেন আর কারা পাবে না? স্পষ্ট করল খাদ্য দফতর

Digital Ration Card deletion by Food Supply Department: রাজ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিবর্তনের পরেই খাদ্য দফতরকে ‘দুর্নীতিমুক্ত’ করতে বড় পদক্ষেপ। এবার রেশন কার্ডেও SIR. ভোটার তালিকার বিশেষ সমীক্ষা বা এসআইআর (SIR-2026)-এর চূড়ান্ত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে অযোগ্য ও ভুয়ো রেশন উপভোক্তাদের কার্ড বাতিল করার কড়া নির্দেশিকা খাদ্য দফতরের।
রাজ্য খাদ্য দফতরের জারি করা নির্দেশিকা। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে রাজ্যে কারা পাবেন রেশন আর কারা পাবেন না।
রাজ্যজুড়ে একধাক্কায় কয়েক লক্ষ ডিজিটাল রেশন কার্ড বাতিল হতে চলেছে।
আগামী ১৫ জুন, ২০২৬-এর মধ্যে এই যাচাই ও পর্যালোচনার পুরো প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য সমস্ত জেলাশাসকদের স্পষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।
খাদ্য দফতরের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জারি করা এই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রেশন কার্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RCMS) থেকে সমস্ত অযোগ্য উপভোক্তাদের ডিজিটাল রেশন কার্ড সংক্রান্ত যাবতীয় ডেটা বা তথ্য অবিলম্বে মুছে ফেলতে হবে।
মূলত ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে বা তথ্যে গুরুতর অসঙ্গতি মিলেছে, তাঁদের রেশন কার্ডই এই প্রক্রিয়ায় বাতিল করা হবে।
নির্দেশিকা অনুযায়ী, জেলা ও ব্লক স্তরে বিশেষ নজরদারির মাধ্যমে প্রতিদিন এই কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হবে।
যাচাইয়ের মূল ক্ষেত্র সমূহ কার্যপদ্ধতি ও লক্ষ্য
ASDD তালিকা যাচাই মৃত (Dead), স্থানান্তরিত (Shifted), অনুপস্থিত (Absent) এবং ডুপ্লিকেট (Duplicate) ভোটারদের রেশন কার্ড চিহ্নিত করে বাতিল করা। নির্বাচনী ডেটা মিলিয়ে দেখা ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ বিতরণের ভিত্তিতে যাঁদের 'ASDD' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তাঁদের রেশন কার্ডের তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ মেলানো। নথি পরীক্ষা যাচাইয়ের সময় উপভোক্তারা প্রয়োজনীয় বৈধ নথি জমা দিতে না পারলে সংশ্লিষ্ট রেশন কার্ড বাতিলের চূড়ান্ত সুপারিশ করা।
তবে এই কড়াকড়ির মধ্যেও মানবিক ও আইনি দিক বিবেচনা করে কিছু ক্ষেত্রে সাময়িক স্বস্তি দিয়েছে খাদ্য দফতর। নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে--
যে সমস্ত উপভোক্তা ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে এসআইআর ট্রাইব্যুনালে (SIR Tribunal) আপিল করেছেন, তাঁদের রেশন কার্ড আপাতত বাতিল হবে না।
যে সমস্ত নাগরিক সিএএ (CAA) বা নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের অধীনে আবেদন জমা দিয়েছেন, তাঁদের রেশন কার্ডও সচল থাকবে।
যতক্ষণ না পর্যন্ত এই দুই বিষয়ের চূড়ান্ত ফলাফল বা রায় পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ তাঁদের রেশন পরিষেবা সম্পূর্ণ সক্রিয় থাকবে এবং তাঁরা সরকারি খাদ্যশস্য পাবেন।