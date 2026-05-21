/Annapurna Bhandar DBT Link: এই লিংক করা না থাকলে আটকে যেতে পারে অন্নপূর্ণা ভান্ডার: কী লিংক? কীভাবে কাটাবেন সমস্যা? জেনে নিন সব

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 21, 2026, 06:53 PM IST|Updated: May 21, 2026, 06:53 PM IST

১ জুন থেকে অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্পের টাকা দেওয়া শুরু হবে। এই টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। কিন্তু অনেক অ্যাকাউন্টে এখনও ডিবিটি (DBT) বা আধার লিংক করা নেই। লিংক না থাকলে প্রকল্পের টাকা আটকে যেতে পারে। কী করবেন তাহলে? জেনে নিন টপ টু বটম ডিটেলস...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৪ মে রাজ্যে ওঠে গেরুয়া ঝড়। পরিবর্তনের হাওয়ায় পদ্মাসনে বসে পশ্চিমবঙ্গ। এরপরই জনগণের মনে একটাই প্রশ্ন ওঠে, সরকারি ভাতাগুলোর কী হবে? এরপরও কী পাওয়া যাবে? তৃণমূল সরকারের ভাতার মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় ছিল লক্ষ্মীর ভান্ডার। তার কী হবে?

ক্ষমতায় আসার আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই প্রকল্পের পালটা অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু করার কথা বলেছিল বিজেপি। সেই কথা মতই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন যে কেন্দ্রের সব প্রকল্পই চালু হবে রাজ্যে। ১ জুন থেকেই মিলবে অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্পের টাকা। লক্ষ্মীর ভান্ডারের দ্বিগুণ টাকা পাওয়া যাবে এই অন্নপূর্ণা ভান্ডারে। অর্থাত্‍ ৩০০০ হাজার টাকা। কিন্তু কীভাবে পাবেন এই টাকা।

বিজেপি সরকার জানিয়েছিল, যাঁরা লক্ষ্মীর ভান্ডার পেতেন, তাঁরা পাবেন। কিন্তু এর মাঝে আছে টুইস্ট। অন্নপূর্ণা ভান্ডার এবং অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও টাকা পেতে গেলে লাগবে ডিবিটি লিংক। একমাত্র ডিবিটি লিংক থাকলেই অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা সরাসরি অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। কিন্তু আদতে দেখা গিয়েছে, বিপুল পরিমাণ অ্যাকাউন্টে ডিবিটি লিংক করা নেই। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, সময়মতো লিঙ্ক না করালে আটকে যেতে পারে প্রকল্পের টাকা।

এখন প্রশ্ন, কী এই ডিবিটি লিংক? ডিবিটি লিংকের ফুল ফর্ম হল-  'ডায়রেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার' (Direct Benefit Transfer)। এর মাধ্যমে ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের(শুধুই অন্নপূর্ণা ভান্ডার নয়) টাকা সরাসরি উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়।

 

কীভাবে এই ডিবিটি লিংক করাবেন?

 

উপভোক্তাদের যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা ঢুকত। ওই অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার কার্ডের লিংক করাতে হবে। এবং এই লিংকিং নির্দিষ্ট ব্যাংক, পোস্ট অফিস কিংবা সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে করতে হবে।

এই ডিবিটি লিংক করা আগে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস চেক করে নিতে হবে। আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিংক করা অত্যন্ত জরুরি। মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার নম্বরের লিংক থাকার পরই ডিবিটি লিংক করা যাবে।

কীভাবে ডিবিটি লিংক স্ট্যাটাস চেক করবেন?

 

আপনার অ্যাকাউন্টটি ডিবিটি-র জন্য প্রস্তুত কিনা তা জানতে নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করুন:

    প্রথমে নির্দিষ্ট পোর্টালে গিয়ে মেনু অপশন থেকে Aadhaar Mapped Status-এ ক্লিক করুন।     আপনার আধার নম্বর ও ক্যাপচা কোড দিয়ে Check Status-এ ক্লিক করুন।

    আধারের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল নম্বরে একটি ওটিপি (OTP) আসবে। সেটি বসিয়ে কনফার্ম করলেই স্ক্রিনে দেখতে পাবেন আপনার কোন ব্যাংকে এবং কত তারিখে ডিবিটি লিঙ্ক হয়েছে। যদি স্ট্যাটাস 'অ্যাকটিভ' দেখায়, তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই।

 অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে কীভাবে ডিবিটি লিংক করবেন?

   

    প্রথমে NPCI-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে Aadhaar Seeding অপশনে ক্লিক করুন।     আধার নম্বর টাইপ করে সিডিং অপশনে যান এবং যে ব্যাঙ্কটি যুক্ত করতে চান তা সিলেক্ট করুন।     আগে কোনও ব্যাংক লিঙ্ক করা না থাকলে Fresh Seeding আর পুরনো ব্যাংক পরিবর্তন করতে চাইলে Movement from one bank to other bank অপশনটি বেছে নিন।     এরপর নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও ক্যাপচা কোড দিয়ে Submit করুন এবং পরের স্ক্রিনে Agree and Continue-তে ক্লিক করুন।     আধার লিঙ্কড মোবাইলে আসা ওটিপি-টি বসিয়ে Confirm করলেই স্ক্রিনে একটি রেফারেন্স নম্বর আসবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে।
ব্যাংকের শাখায় গিয়ে সরাসরি আবেদন

 

অনলাইনে সমস্যা হলে আপনি সরাসরি আপনার ব্যাংক শাখায় গিয়েও এই কাজ করতে পারেন:

    আপনার ব্যাংকের শাখায় গিয়ে আধিকারিকের কাছ থেকে আধার সিডিং বা কনসেন্ট ফর্ম (Consent Form) চেয়ে নিন।

    ফর্মটি সঠিকভাবে পূরণ করে তার সঙ্গে আধার কার্ড এবং ব্যাঙ্ক পাসবুকের জেরক্স কপি জমা দিন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আপনার অ্যাকাউন্টটিকে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (NPCI)-র সঙ্গে যুক্ত করে দেবে।

মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের মাধ্যমে সহজ সমাধান

 

আপনার ব্যাংকের যদি নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ (যেমন- SBI YONO, PNB One, iMobile ইত্যাদি) থাকে, তবে ঘরে বসেই কাজ সারতে পারেন:

    অ্যাপটি ওপেন করে Services বা My Profile সেকশনে যান।

    সেখানে Aadhaar Linking অথবা Aadhaar Seeding / DBT অপশনটি বেছে নিন।

    আপনার আধার নম্বর ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে মোবাইলে আসা ওটিপি (OTP) সাবমিট করে ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করুন।

১ জুনের আগেই এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে নেওয়ার জন্য উপভোক্তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে সরকারি অনুদান পেতে কোনও ধরনের সমস্যায় পড়তে না হয়।

