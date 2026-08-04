/রাজ্য সরকারের বিরাট ঘোষণা: পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ৩৮% ডিএ, কারা পাবেন? পেনশনভোগীদের জন্য সুখবর-- কে কত টাকা পাবেন হিসেব বুঝে নিন

West Bengal Govt DA Allowance Notice: শারদোৎসবের ঠিক মুখে রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও পেনশনভোগীদের জন্য বড় উপহার দিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার সরকারি কর্মীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ (DA) এবং পেনশনভোগীদের জন্য ডিয়ারনেস রিলিফ (DR) বাড়িয়ে ৩৮ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে নতুন এই হার কার্যকর হবে। মঙ্গলবার, ৪ আগস্ট নবান্নের অর্থ দফতর থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।
অর্থ দফতরের অডিট শাখার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের সমস্ত দফতরের কর্মচারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার-পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা এই সুবিধা পাবেন।
এছাড়াও পুরনিগম, পুরসভা, পঞ্চায়েত, সরকারি অধিগৃহীত সংস্থা এবং বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিরাও একই হারে বর্ধিত ডিএ পাবেন।
এছাড়াও পুরনিগম, পুরসভা, পঞ্চায়েত, সরকারি অধিগৃহীত সংস্থা এবং বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিরাও একই হারে বর্ধিত ডিএ পাবেন।
সমপরিমাণ মহার্ঘ ভাতা বা ডিয়ারনেস রিলিফ পাবেন রাজ্যের সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীরাও।
নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, কর্মচারীদের সংশোধিত মূল বেতনের (Basic Pay) ভিত্তি ধরে এই ৩৮ শতাংশ ডিএ নির্ধারণ করা হবে। যেসব চিকিৎসাকর্মী বা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ‘নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাওয়েন্স’ (NPA) রয়েছে, তা মূল বেতনের সঙ্গে যোগ করে ডিএ গণনা করা হবে।
উদাহরণস্বরূপ, কোনও সরকারি কর্মীর সংশোধিত মূল বেতন যদি ৫০,০০০ টাকা হয়, তবে ৩৮ শতাংশ হারে তাঁর প্রাপ্য ডিএ-র পরিমাণ দাঁড়াবে ১৯,০০০ টাকা।
অন্যদিকে, ব্যাংক ও ট্রেজারি কর্তৃপক্ষ সংশোধিত পেনশনের ওপর ভিত্তি করে অবসরপ্রাপ্তদের ডিআর হিসাব করবে।
যেসব কর্মী বা অবসরপ্রাপ্তরা এখনও পুরনো বেতন কাঠামো অনুযায়ী সুবিধা পান, তাঁদের ডিএ ও ডিআর-এর হার ১৭১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২২৩ শতাংশ করা হয়েছে।
মিনিমাম ওয়েজেস অ্যাক্টের আওতায় না থাকা দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মীদের দৈনিক পারিশ্রমিক ১১০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এটিও ১ অক্টোবর থেকে প্রযোজ্য হবে।
অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, অতিরিক্ত খরচের পর প্রাপ্ত টাকার অঙ্ক ‘রাউন্ড অফ’ করা হবে।
সরকারি অধিগৃহীত ও বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলিকে এই অতিরিক্ত খরচ নিজস্ব তহবিল থেকে সংস্থান করতে বলা হয়েছে।
অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পি কে মিশ্রের স্বাক্ষরে জারি করা এই নির্দেশিকাটি ইতোমধ্যেই সমস্ত জেলাশাসক, বিভাগীয় প্রধান এবং ট্রেজারি অফিসারদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাতে ১ অক্টোবর থেকেই প্রতিটি দফতর কোনও বিলম্ব ছাড়াই এটি সরাসরি কার্যকর করতে পারে।