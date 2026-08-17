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দুর্গাপুজোর ছুটিতেই ডবল ধামাকা! আরও ১০ দিন বন্ধ থাকবে সরকারি দফতর, কোন কোন দিনে থাকছে বাড়তি ছুটি?

Published: Aug 17, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:22 PM IST

Durga puja holidays list: দুর্গাপুজোর আনন্দ শেষ হতেই সরকারি কর্মীদের জন্য অপেক্ষা করছে আরও এক বিরাট চমক। পুজো মিটলেও কাটবে না ছুটির রেশ, বরং লক্ষ্মীপুজো থেকে শুরু করে ভাইফোঁটা ও ছটপুজো পর্যন্ত মিলবে একটানা অতিরিক্ত ছুটি। কিন্তু ঠিক কত দিন এবং কীভাবে কাটবে এই লম্বা ছুটির সুযোগ? বিস্তারিত জানলে চোখ কপালে উঠবে!

 সরকারের পক্ষ থেকে সরকারি কর্মীদের জন্য উৎসবের মরশুমে বিরাট ছুটির ঘোষণা। শুধু দুর্গাপুজোই নয়, পুজোর পরেও আরও বাড়তি ছুটি। 

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দুর্গাপুজোর পর আরও ১০ দিন বাড়তি ছুটি!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের সরকারি কর্মী ও স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের জন্য আসছে বড় খুশির খবর। দুর্গাপুজো মিটে যাওয়ার পরেও এবার আরও অতিরিক্ত ১০ দিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

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পুজোর দিনগুলির পাশাপাশি লম্বা ছুটির সুযোগ

ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে দুর্গাপুজো উপলক্ষে ১১ দিন সরকারি দফতর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। এর পাশাপাশি পুজোর পরেও রবিবারের সাপ্তাহিক ছুটি সহ লম্বা ছুটি কাটানোর সুযোগ পাবেন সকলে।

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লক্ষ্মীপুজোয় অতিরিক্ত ছুটি

আগামী ২৫ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজো। এই উপলক্ষে ২৬ অক্টোবর সোমবার সরকারি কর্মী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা অতিরিক্ত ছুটির সুবিধা পাবেন।

 

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কালীপুজোয় বিশেষ ছুটির ঘোষণা

আগামী ৮ নভেম্বর কালীপুজো। এই উৎসব উপলক্ষে ৯ ও ১০ নভেম্বর অতিরিক্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে, যার ফলে সমস্ত সরকারি দফতর বন্ধ থাকবে।

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ভাইফোঁটায় টানা ছুটি

আগামী ১১ নভেম্বর ভাইফোঁটা এবং ১২ নভেম্বর ভাইফোঁটার পরের দিন রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতর, স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকবে।

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ছটপুজোয় অতিরিক্ত ছুটি

উৎসবের এই মরশুমে ছুটির তালিকা এখানেই শেষ হচ্ছে না। এর পরে আগামী ১৬ নভেম্বর ছটপুজো উপলক্ষেও অতিরিক্ত ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার।

 

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বন্ধ থাকবে সমস্ত সরকারি দফতর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

এই ছুটির তালিকা অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতর ছাড়াও সমস্ত সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকবে। ফলে উৎসবের মরশুমে সবাই একটানা ছুটি কাটানোর সুযোগ পাবেন।

 

TAGS:
durga puja holidays list
puja holidays

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