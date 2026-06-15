/Government Big order to school: স্কুলে স্কুলে সরকারের বড় নির্দেশ, শুধু মানলে হবে না, দিতে হবে রিপোর্টও! কেন কীসে? জানুন

West Bengal Government Big order to schools: উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্য়ায় নির্দেশ দিয়েছেন, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ সপ্তাহ ধরে চলবে কর্মসূচি। কী করা হবে সেখানে? কী বিষয়ে?
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্য়ায়: স্কুলে স্কুলে সরকারের বড় নির্দেশ। রাজ্যের স্কুলগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন নিয়ে সরকারের কড়া নির্দেশ।
স্কুলে স্কুলে এবার পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের নির্দেশ। রাজ্য সরকারের তরফে ২০ তারিখ প্রত্যেকটা স্কুলে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কুইজ কম্পিটিশন, বক্তব্য ও ডিবেটের মাধ্যমে স্কুলে স্কুলে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে হবে। শুধু পালন করাই নয়, এছাড়াও রয়েছে আরও একটা নির্দেশ।
শুধু তাই নয়, কীভাবে পালন করল প্রত্যেকটা স্কুল, সেই নিয়ে স্কুলগুলোকে ২৫ জুনের মধ্যে রিপোর্টও পাঠাতে হবে। সরকারের কড়া নির্দেশ।
পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের জন্য জেলাশাসক, পুলিস সুপার, অতিরিক্ত জেলাশাসক, জেলা স্কুল পরিদর্শক, বিধাক-সাংসদ-সহ অন্য জেলা আধিকারিকদের নিয়ে কমিটি গড়ে দেওয়া হয়েছে।
উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্য়ায় নির্দেশ দিয়েছেন, কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছিল, ২০ জুন থেকে পরবর্তী ২ সপ্তাহ ধরে স্কুল-কলেজে সেমিনার করে তা পড়ুয়াদের অবগত করার বিষয়ে।