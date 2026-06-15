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Government Big order to school: স্কুলে স্কুলে সরকারের বড় নির্দেশ, শুধু মানলে হবে না, দিতে হবে রিপোর্টও! কেন কীসে? জানুন

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 15, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:49 PM IST

West Bengal Government Big order to schools: উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্য়ায় নির্দেশ দিয়েছেন,  স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ সপ্তাহ ধরে চলবে কর্মসূচি। কী করা হবে সেখানে? কী বিষয়ে?

 

সরকারের বড় নির্দেশ1/6

সরকারের বড় নির্দেশ

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্য়ায়: স্কুলে স্কুলে সরকারের বড় নির্দেশ। রাজ্যের স্কুলগুলিতে  পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন নিয়ে সরকারের কড়া নির্দেশ।

স্কুলে স্কুলে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন2/6

স্কুলে স্কুলে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন

স্কুলে স্কুলে এবার পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের নির্দেশ। রাজ্য সরকারের তরফে ২০ তারিখ প্রত্যেকটা স্কুলে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস 3/6

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস

কুইজ কম্পিটিশন, বক্তব্য ও ডিবেটের মাধ্যমে স্কুলে স্কুলে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে হবে। শুধু পালন করাই নয়, এছাড়াও রয়েছে আরও একটা নির্দেশ।

কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে হবে?4/6

কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে হবে?

শুধু তাই নয়, কীভাবে পালন করল প্রত্যেকটা স্কুল, সেই নিয়ে স্কুলগুলোকে ২৫ জুনের মধ্যে রিপোর্টও পাঠাতে হবে। সরকারের কড়া নির্দেশ। 

দিতে হবে রিপোর্ট!5/6

দিতে হবে রিপোর্ট!

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের জন্য জেলাশাসক, পুলিস সুপার, অতিরিক্ত জেলাশাসক, জেলা স্কুল পরিদর্শক, বিধাক-সাংসদ-সহ অন্য জেলা আধিকারিকদের নিয়ে কমিটি গড়ে দেওয়া হয়েছে। 

উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর নির্দেশ6/6

উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর নির্দেশ

উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্য়ায় নির্দেশ দিয়েছেন,  কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছিল, ২০ জুন থেকে পরবর্তী ২ সপ্তাহ ধরে স্কুল-কলেজে সেমিনার করে তা পড়ুয়াদের অবগত করার বিষয়ে।

TAGS:
West Bengal Government Big order to school
West Bengal Day

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