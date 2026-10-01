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রাজ্য সরকারি কর্মীদের অক্টোবর মাসে বিরাট খুশির খবর: টানা ১৭ দিন ছুটি, সঙ্গে বোনাস-- এখনই ক্যালেন্ডার মিলিয়ে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান রেডি করুন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Oct 01, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 02:15 PM IST

West Bengal Government Employee October Holiday: শুরু হয়ে গিয়েছে উৎসবের মরশুম। শরতের আকাশে মেঘের ভেলা আর শিউলি ফুলের গন্ধ জানান দিচ্ছে উমা আসছেন। আর কয়েক দিন পরেই শুরু হবে দেবীপক্ষ, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে বেজে উঠবে ঢাকের কাঠি। পুজোর এই আনন্দঘন আবহে রাজ্যের সরকারি কর্মী ও স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের জন্য মিলল দারুণ সুখবর। উৎসবের মাস অক্টোবরে টানা ছুটির লম্বা তালিকা প্রকাশ করল নবান্ন। সব মিলিয়ে চলতি অক্টোবর মাসেই মোট ১৭ দিন ছুটি উপভোগ করতে পারবেন সরকারি কর্মচারীরা। 

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি1/14

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি

অক্টোবরের শুরু থেকেই দফায় দফায় ছুটির সুযোগ মিলছে। মাসের শুরুতেই ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমস্ত সরকারি অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকছে। 

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি2/14

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি

এর পর ৩ ও ৪ অক্টোবর স্বাভাবিক সাপ্তাহিক ছুটি (শনিবার ও রবিবার)। ১০ অক্টোবর মহালয়াতেও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে, যা দেবীপক্ষের সূচনার দিন।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি3/14

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি

সবচেয়ে বড় আকর্ষণ দুর্গাপূজার টানা মেগা-ছুটি। সাধারণত সপ্তমী বা ষষ্ঠী থেকে ছুটি শুরু হলেও, এবার ১৫ অক্টোবর থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে টানা ১২ দিনের পূজাবকাশ। 

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি4/14

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি

পঞ্চমী ও ষষ্ঠী পেরিয়ে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও বিজয়া দশমী-- প্রতিটি দিনেই বন্ধ থাকবে নবান্ন-সহ সমস্ত সরকারি দপ্তর। দশমীর পরও ছুটি শেষ হচ্ছে না। 

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি5/14

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি

২২ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে দুর্গাপূজার অতিরিক্ত ছুটি। 

 

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি6/14

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি

এরপর ২৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজা ও তার অতিরিক্ত ছুটি মিলিয়ে টানা ছুটির বৃত্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি7/14

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি

এক নজরে অক্টোবর মাসের ছুটির নির্ঘণ্ট:

২ অক্টোবর: মহাত্মা গান্ধী জয়ন্তী

৩ ও ৪ অক্টোবর: শনিবার ও রবিবার (সাপ্তাহিক ছুটি)

১০ অক্টোবর: মহালয়া

১১ অক্টোবর: রবিবার

১৫ থেকে ২৬ অক্টোবর (টানা ১২ দিন): 8/14

১৫ থেকে ২৬ অক্টোবর (টানা ১২ দিন):

মহা চতুর্থী/পঞ্চমী থেকে শুরু করে দুর্গাপূজা, বিজয়া দশমী এবং লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত সরকারি দপ্তর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি9/14

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি

এর পাশাপাশি মাসের বাকি রবিবারগুলোতেও নিয়মিত সাপ্তাহিক ছুটি বজায় থাকছে। 

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি10/14

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি

ফলে সপ্তাহান্ত ও উৎসবের ছুটি মিলিয়ে গোটা অক্টোবর মাসের অর্ধেকেরও বেশি সময় ছুটি কাটাতে পারবেন সরকারি কর্মচারীরা। 

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি11/14

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি

পরিবার-পরিজন নিয়ে পূজোয় ঘুরে বেড়ানো বা দূরে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা করার জন্য এই লম্বা ছুটি এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।

 

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি12/14

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি

তবে সরকারি কর্মীদের জন্য আনন্দের খবর এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। অক্টোবরের রেশ কাটতে না কাটতেই আসছে নভেম্বর। 

 

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি13/14

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী নভেম্বর মাসেও কালীপূজা, দীপাবলি, ভাইফোঁটা এবং ছটপূজা উপলক্ষ্যে দফায় দফায় আরও প্রায় ১১ দিনের ছুটি মিলবে। 

 

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি14/14

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি

ফলে অক্টোবর ও নভেম্বর-- এই দুই মাস কার্যত উৎসব ও ছুটির আমেজেই কাটতে চলেছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের।

 

TAGS:
West Bengal govt employee
October Holidays 2026

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