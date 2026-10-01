/রাজ্য সরকারি কর্মীদের অক্টোবর মাসে বিরাট খুশির খবর: টানা ১৭ দিন ছুটি, সঙ্গে বোনাস-- এখনই ক্যালেন্ডার মিলিয়ে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান রেডি করুন

West Bengal Government Employee October Holiday: শুরু হয়ে গিয়েছে উৎসবের মরশুম। শরতের আকাশে মেঘের ভেলা আর শিউলি ফুলের গন্ধ জানান দিচ্ছে উমা আসছেন। আর কয়েক দিন পরেই শুরু হবে দেবীপক্ষ, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে বেজে উঠবে ঢাকের কাঠি। পুজোর এই আনন্দঘন আবহে রাজ্যের সরকারি কর্মী ও স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের জন্য মিলল দারুণ সুখবর। উৎসবের মাস অক্টোবরে টানা ছুটির লম্বা তালিকা প্রকাশ করল নবান্ন। সব মিলিয়ে চলতি অক্টোবর মাসেই মোট ১৭ দিন ছুটি উপভোগ করতে পারবেন সরকারি কর্মচারীরা।
অক্টোবরের শুরু থেকেই দফায় দফায় ছুটির সুযোগ মিলছে। মাসের শুরুতেই ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমস্ত সরকারি অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকছে।
এর পর ৩ ও ৪ অক্টোবর স্বাভাবিক সাপ্তাহিক ছুটি (শনিবার ও রবিবার)। ১০ অক্টোবর মহালয়াতেও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে, যা দেবীপক্ষের সূচনার দিন।
সবচেয়ে বড় আকর্ষণ দুর্গাপূজার টানা মেগা-ছুটি। সাধারণত সপ্তমী বা ষষ্ঠী থেকে ছুটি শুরু হলেও, এবার ১৫ অক্টোবর থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে টানা ১২ দিনের পূজাবকাশ।
পঞ্চমী ও ষষ্ঠী পেরিয়ে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও বিজয়া দশমী-- প্রতিটি দিনেই বন্ধ থাকবে নবান্ন-সহ সমস্ত সরকারি দপ্তর। দশমীর পরও ছুটি শেষ হচ্ছে না।
২২ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে দুর্গাপূজার অতিরিক্ত ছুটি।
এরপর ২৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজা ও তার অতিরিক্ত ছুটি মিলিয়ে টানা ছুটির বৃত্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে।
এক নজরে অক্টোবর মাসের ছুটির নির্ঘণ্ট:
২ অক্টোবর: মহাত্মা গান্ধী জয়ন্তী
৩ ও ৪ অক্টোবর: শনিবার ও রবিবার (সাপ্তাহিক ছুটি)
১০ অক্টোবর: মহালয়া
১১ অক্টোবর: রবিবার
মহা চতুর্থী/পঞ্চমী থেকে শুরু করে দুর্গাপূজা, বিজয়া দশমী এবং লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত সরকারি দপ্তর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।
এর পাশাপাশি মাসের বাকি রবিবারগুলোতেও নিয়মিত সাপ্তাহিক ছুটি বজায় থাকছে।
ফলে সপ্তাহান্ত ও উৎসবের ছুটি মিলিয়ে গোটা অক্টোবর মাসের অর্ধেকেরও বেশি সময় ছুটি কাটাতে পারবেন সরকারি কর্মচারীরা।
পরিবার-পরিজন নিয়ে পূজোয় ঘুরে বেড়ানো বা দূরে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা করার জন্য এই লম্বা ছুটি এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।
তবে সরকারি কর্মীদের জন্য আনন্দের খবর এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। অক্টোবরের রেশ কাটতে না কাটতেই আসছে নভেম্বর।
নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী নভেম্বর মাসেও কালীপূজা, দীপাবলি, ভাইফোঁটা এবং ছটপূজা উপলক্ষ্যে দফায় দফায় আরও প্রায় ১১ দিনের ছুটি মিলবে।
ফলে অক্টোবর ও নভেম্বর-- এই দুই মাস কার্যত উৎসব ও ছুটির আমেজেই কাটতে চলেছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের।