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পুজোর মাসেই বিরাট খবর রাজ্য সরকারী কর্মীদের: ৩৮% DA-র টাকা এইদিন ঢুকবে সবার অ্যাকাউন্টে, কত বাড়ছে আর হাতে কত পাচ্ছেন?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 07, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:10 PM IST

West Bengal DA Hike: দুর্গাপূজার উৎসবের আবহে রাজ্যের সরকারি কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পেনশনভোগীদের জন্য একগুচ্ছ আর্থিক স্বস্তির খবর প্রকাশ্যে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ (Dearness Allowance) এবং কেন্দ্র-রাজ্য ডিএ-র ফারাক কমানোর দাবি জানিয়ে আসছিলেন কর্মচারীরা। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মেনেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একধাক্কায় ২০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর ফলে কর্মচারীদের প্রাপ্ত ডিএ-র হার ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে সরাসরি ৩৮ শতাংশ হতে চলেছে। কিন্তু পুজোর আগে ঠিক কবে ঢুকবে এই টাকা? জেনে নিন এখনই...

 

কবে কার্যকর হচ্ছে এবং কবে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা?1/17

কবে কার্যকর হচ্ছে এবং কবে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা?

অর্থ দফতরের মেমোরেন্ডাম অনুযায়ী, বর্ধিত ৩৮ শতাংশ ডিএ কার্যকর হচ্ছে আগামী ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে। 

 

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA2/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

সাধারণত মাসের শেষ কাজের দিনে কর্মীদের বেতন দেওয়া হয় এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা মাসের পয়লা তারিখে বেতন পান। 

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA3/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

তবে উৎসবের কথা মাথায় রেখে পুজোর মাসে অগ্রিম বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি বছর ১৫ অক্টোবর থেকে দুর্গাপূজার সরকারি ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে।

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA4/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

সেই কারণে আগামী ১৩ অথবা ১৪ অক্টোবরের মধ্যেই কর্মচারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অগ্রিম বেতন পৌঁছে যাবে। 

 

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA5/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই অগ্রিম বেতনের সঙ্গেই বাড়তি ২০ শতাংশ ডিএ যুক্ত করে কর্মীরা হাতে পাবেন। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরাও এই একই সুবিধা পাবেন।

 

বেসিক পে অনুযায়ী কার কত টাকা বাড়ছে?6/17

বেসিক পে অনুযায়ী কার কত টাকা বাড়ছে?

এই অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ডিএ কেবল কর্মীদের সংশোধিত বেসিক পে (Revised Basic Pay)-এর ওপর হিসাব করা হবে। অন্যান্য কোনও ভাতা এতে যুক্ত হবে না। হিসাব অনুযায়ী:

 

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA7/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

যাঁদের মূল বেতন বা বেসিক পে ৩০,০০০ টাকা, তাঁরা এতদিন ১৮% হারে পেতেন ৫,৪০০ টাকা। এবার ৩৮% হারে পাবেন ১১,৪০০ টাকা। ফলে প্রতি মাসে সরাসরি তাঁদের আয় বাড়বে ৬,০০০ টাকা।

 

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA8/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

যাঁদের বেসিক পে ৪০,০০০ টাকা, তাঁরা আগে পেতেন ৭,২০০ টাকা এবং এখন পাবেন ১৫,২০০ টাকা। অর্থাৎ অতিরিক্ত বাড়বে ৮,০০০ টাকা।

 

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA9/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

৫০,০০০ টাকা বেসিক পে থাকা কর্মীরা আগে ৯,০০০ টাকা পেতেন, নতুন হারে পাবেন ১৯,০০০ টাকা। ফলে তাঁদের বৃদ্ধি পাবে ১০,০০০ টাকা।

 

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA10/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

৬০,০০০ টাকা মূল বেতনের কর্মচারীরা এতদিন ১০,৮০০ টাকা পাচ্ছিলেন, এবার থেকে পাবেন ২২,৮০০ টাকা। অর্থাৎ তাঁদের হাতে অতিরিক্ত আসবে ১২,০০০ টাকা।

 

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA11/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

একই হারে রাজ্য সরকারের পেনশনভোগী এবং ফ্যামিলি পেনশনভোগীদের ডিয়ারনেস রিলিফ (DR)-ও কার্যকর হবে।

 

বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ও সপ্তম পে কমিশন12/17

বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ও সপ্তম পে কমিশন

নতুন বর্ধিত ডিএ ছাড়াও সেপ্টেম্বর মাসেই ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের বকেয়া ডিএ-র দ্বিতীয় কিস্তি দেওয়া হচ্ছে। 

 

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA13/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

তবে এই বকেয়া টাকা সকলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি যাচ্ছে না; গ্রুপ-এ, বি এবং সি কর্মীদের ক্ষেত্রে তা জিপিএফ (GPF) অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। 

 

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA14/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

শুধুমাত্র গ্রুপ-ডি কর্মী এবং বর্তমান পেনশনভোগীরা এই বকেয়া অর্থ সরাসরি নগদ আকারে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাবেন।

 

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA15/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বর্তমান ৪২ শতাংশ ফারাক ধাপে ধাপে কমিয়ে আনার আশ্বাস মিলেছে। 

 

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA16/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

পাশাপাশি রাজ্যে সপ্তম পে কমিশনও গঠন করা হয়েছে, যা আগামী ছয় মাসের মধ্যে বেতন কাঠামো, পেনশন ও ভাতা পর্যালোচনার রিপোর্ট পেশ করবে। 

 

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA17/17

রাজ্য সরকারী কর্মীদের DA

সব মিলিয়ে, পুজোর কেনাকাটা ও পারিবারিক খরচের মুখে এই বর্ধিত ডিএ সরকারি কর্মীদের মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়েছে।

TAGS:
DA hike
West Bengal Govt Employee DA Hike

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