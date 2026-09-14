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রাজ্যের সরকারি কর্মীদের দুর্দান্ত খুশির খবর: সেপ্টেম্বর থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে পুজোর ছুটি, তালিকা দেখে টানা হলিডে প্ল্যান বানিয়ে নিন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 14, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:50 PM IST

West Bengal Govt employee puja holiday 2026: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়তে আর বেশি দেরি নেই। অক্টোবর মাস থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়ে যাবে উৎসবের আমেজ। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে সরকারি দফতরগুলোতে টানা ছুটির প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। তবে অক্টোবরের সেই লম্বা অবকাশের আগেই সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি কর্মচারীদের জন্য অপেক্ষা করছে এক দারুণ ‘প্রি-পুজো’ ব্রেকের সুযোগ। সামান্য বুদ্ধিমত্তা আর ছুটির সঠিক পরিকল্পনা করলেই চলতি মাসেই টানা চার দিন ছুটি উপভোগ করা সম্ভব।

১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি ও চার দিনের সুযোগ1/12

১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি ও চার দিনের সুযোগ

নবান্নের প্রকাশিত ছুটির তালিকা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রয়েছে ছুটির একটি চমৎকার যোগসূত্র। 

 

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি2/12

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার বিশ্বকর্মা পুজো। এই উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের আওতাধীন সমস্ত সরকারি দফতর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অফিসগুলি বন্ধ থাকবে।

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি3/12

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি

এরপরই আসছে ১৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার--সাপ্তাহিক কাজের দিন। কোনও কর্মী যদি এই শুক্রবারের দিন একটা ক্যাজুয়াল লিভ (CL) বা ব্যক্তিগত ছুটি ম্যানেজ করে নিতে পারেন, তবেই কেল্লাফতে! 

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি4/12

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি

কারণ এর ঠিক পরেই রয়েছে ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার এবং ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার। ফলে ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্যন্ত টানা চার দিনের একটি নিখুঁত লং উইকেন্ড তৈরি হয়ে যাবে। 

 

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি5/12

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি

পুজোর কেনাকাটা সারা, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো বা কাছেপিঠে দু-তিন দিনের ছোট্ট সফরে ঘুরে আসার জন্য এই সুযোগ সরকারি কর্মীদের কাছে একপ্রকার 'সোনায় সোহাগা'।

 

নবান্নের ছুটির তালিকা ও অক্টোবরের দুর্গাপুজোর মহাব্রেক6/12

নবান্নের ছুটির তালিকা ও অক্টোবরের দুর্গাপুজোর মহাব্রেক

উল্লেখ্য, নবান্ন আগেই ২০২৬ সালের রাজ্য সরকারের নিজস্ব ছুটি এবং 'Negotiable Instruments Act, 1881' অনুযায়ী সাধারণ সরকারি ছুটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেছে। 

 

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি7/12

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি

সেই তালিকা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর পেরিয়ে অক্টোবর পড়লেই শুরু হচ্ছে বাঙালির প্রতীক্ষিত মহোৎসবের দীর্ঘ ছুটি।

 

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি8/12

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি

অক্টোবর মাসের শুরুতেই, অর্থাৎ ১০ অক্টোবর রয়েছে মহালয়ার ছুটি। এর কয়েক দিন পরেই শুরু হবে দুর্গাপুজোর লম্বা পর্ব। 

 

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি9/12

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি

সরকারি তালিকা অনুযায়ী, ১৫ অক্টোবর চতুর্থী, ১৬ অক্টোবর পঞ্চমী এবং ১৭ অক্টোবর ষষ্ঠীর ছুটি রয়েছে। এরপর সাধারণ সরকারি ছুটির তালিকায় ১৯ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপুজোর মূল ছুটি বরাদ্দ করা হয়েছে। 

 

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি10/12

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের ছুটি

এখানেই শেষ নয়; পুজোর রেশ বজায় রাখতে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ছুটির তালিকায় ২২, ২৩ এবং ২৪ অক্টোবরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 

ফলে কার্যত অক্টোবর মাস জুড়ে সরকারি কর্মীদের জন্য রয়েছে লম্বা ছুটির মরসুম।

বছরের শেষ প্রান্তের ছুটি11/12

বছরের শেষ প্রান্তের ছুটি

দুর্গাপুজোর এই বিপুল ছুটির পরেও বছরের শেষ দিকে কর্মীদের জন্য রয়েছে আরও অবকাশ। তালিকায় রয়েছে আগামী ১১ নভেম্বর ভাইফোঁটার ছুটি এবং বছর শেষের ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের ছুটি।

 

বছরের শেষ প্রান্তের ছুটি12/12

বছরের শেষ প্রান্তের ছুটি

সব মিলিয়ে, অক্টোবরের পুজো ছুটির মহাসমারোহের অপেক্ষা তো রয়েছেই, তবে তার আগে সেপ্টেম্বরের ক্লান্তি দূর করতে ১৭ থেকে ২০ সেপ্টেম্বরের এই চার দিনের ‘প্রি-পুজো’ উইকেন্ডের সদ্ব্যবহার সেরে নিতে পারেন ভ্রমণপিপাসু সরকারি কর্মীরা।

 

TAGS:
West Bengal government employee
Holiday List 2026
Durga Puja Holidays

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