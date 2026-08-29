/একলাফে বেড়ে ৫০,০০০! রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তদের বদলিতে বিশাল ভাতা বৃদ্ধি

Transfer and Packing grant: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বদলিতে ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা সরকারের। অবসরকালে স্থানান্তরেও পাওয়া যাবে এই ভাতা।
রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বদলিতে ভাতা বেড়ে হচ্ছে ৫০,০০০ টাকা। কম্পোজিট ট্রান্সফার আ্যন্ড প্যাকিং গ্রান্ট হিসেবে মিলবে এই টাকা।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নতুন কম্পোজিট ট্রান্সফার আ্যন্ড প্যাকিং গ্রান্টের ঘোষণা করে জানিয়েছেন, ৫০,০০০ টাকা অথবা মূল বেতনের ৮০ শতাংশের মধ্যে যেটা কম, সেটাই দেওয়া হবে স্থানান্তর খরচ খাতে।
নতুন কম্পোজিট ট্রান্সফার আ্যন্ড প্যাকিং গ্রান্টে ৩০ কিমির বেশি দূরত্বে কোনও সরকারি কর্মচারীকে বদলি করা হলে দেওয়া হবে ৫০,০০০ অথবা মূল বেতনের ৮০ শতাংশের মধ্যে যেটি কম, সেটি। এর জন্য বিল লাগবে না।
আর যদি ৩০ কিলোমিটারের কম দূরত্বে কেউ বদলি হয়,বাড়ি বদল হয়, তবে সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারের তিনভাগের একভাগ টাকা দেওয়া হবে। তবে এর জন্য আবাসস্থল পরিবর্তন জরুরি।
প্রসঙ্গত, আগে বলা হত ট্রান্সফার গ্রান্ট অ্যান্ড প্যাকিং অ্যালাওয়েন্স। এবার সেটার নাম বদলে করা হয়েছে কম্পোজিট ট্রান্সফার আ্যন্ড প্যাকিং গ্রান্ট। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরাও নতুন কোনও স্থানে স্থানান্তরিত হলে তাঁরাও এই সুবিধা পাবেন।
বিজ্ঞপ্তি জারি করে অর্থ দফতর জানিয়েছে, নতুন এই সিস্টেম বদলির ক্ষেত্রে ১ জুন থেকে এবং অবসরের ক্ষেত্রে ৩১ মে থেকে কার্যকর হয়েছে ।
উল্লেখ্য, পুরনো সিস্টেমে বদলির ক্ষেত্রে মিলত ৩০০০ টাকা। তারজন্য কোনও বিল পেশ করতে হত না। আর পরিবার-সহ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে জিনিসপত্র বহনে অতিরিক্ত খরচ হলে বিল পেশ করতে হত। তাতে টাকার কোনও ঊর্ধ্বসীমা ছিল না। জমা দেওয়া নথির ভিত্তিতেই মিলত টাকা।