/ফের টানা ছুটি রাজ্য সরকারি কর্মীদের? নবান্নের ছুটির তালিকা দেখলে লাফিয়ে উঠবেন; সঙ্গে জেনে নিন আসন্ন কয়েকমাসের ছুটিও

টানা ছুটি, লম্বা ছুটি
হ্যাঁ, কমসে-কম একটানা ৩ দিন ছুটি নেওয়ার সুযোগ তো থাকছেই তাঁদের সামনে! এর উপর যদি কারও আগে থেকে কোনও ছুটি নেওয়া থাকে (শুক্রবার বা মঙ্গলবার), তবে তো আর দেখতে হচ্ছে না! সেক্ষেত্রে টানা ছুটি, লম্বা ছুটি! সেক্ষেত্রে পিঠে ব্যাগ বেঁধে বেরিয়ে পড়লেই হল! দীঘা পুরী দার্জিলিং তো রইলই। রইল আরও কত জায়গায় যাওয়ার সুযোগ!
নবান্ন'র পক্ষে থেকে জানা গিয়েছে, কর্মীদের জন্য টানা তিন দিনের ছুটি মিলছে। কীভাবে?
আসলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের শনিবার ছুটি থাকে। আর রবিবার তো ছুটিই! সপ্তাহান্তের এই ছুটির সঙ্গে এবার যোগ হচ্ছে আরও একটি সরকারি ছুটি।
নতুন কোন ছুটি যোগ হচ্ছে? আসলে আগামী ৬ জুলাই সোমবার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করেছে। ফলে কর্মীরা একটানা তিন দিন ছুটি পেতে চলেছেন।
এর অর্থ, ৪ জুলাই, শনিবার, ৫ জুলাই রবিবার ও ৬ জুলাই সোমবার ছুটি রাজ্য সরকারি কর্মীদের। তবে, স্বাভাবিক নিয়মেই জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে।
কিছু স্বশাসিত সংস্থার ছুটির নিয়ম অবশ্য আলাদা হতে পারে। তাই এই ছুটির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা দেখে নেওয়াই ভালো।
সরকারি কর্মচারীদের অবশ্য এন আই অ্যাক্টের আওতায় কিছু পাবলিক হলিডে প্রাপ্য। সেই হিসেবে তাঁরা পুজোর আগে তিনটি ছুটি পাবেন। যেমন-- স্বাধীনতা দিবস (যদিও শনিবার পড়েছে), জন্মাষ্টমী, ৪ সেপ্টেম্বর, গান্ধী জন্মজয়ন্তী ২ অক্টোবর। মহালয়া ১০ অক্টোবর। পুজোর ছুটি শুরু ১৯ অক্টোবর থেকে।
দার্জিলিং কালিম্পংয়ের মানুষ কবি ভানুভক্তের জন্মদিনের ছুটি পাবেন ১৩ জুলাই। এরপর রথযাত্রা-- ১৬ জুলাই, সব জেলায়। ফতেয়া দোয়াজ দোহাম ২৬ অগাস্ট, রাখী ২৮ অগাস্ট, বিশ্বকর্মা পুজো ১৭ সেপ্টেম্বর। এরপরই তো পুজোর ছুটি শুরু! তারপর তো দীঘা পুরী দার্জিলিং আছেই!