Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Eid Ul Zoha 2026: ঈদের ছুটি কমে হল ১ দিন, এবার ঈদ-উল-জোহা বৃহস্পতিবার

Eid Ul Zoha 2026: ঈদের ছুটি কমে হল ১ দিন, এবার ঈদ-উল-জোহা বৃহস্পতিবার

Written BySekender Abu ZafarUpdated bySekender Abu Zafar
Published: May 23, 2026, 03:51 PM IST|Updated: May 23, 2026, 03:51 PM IST

Eid Ul Zoha 2026: আগের সরকারের সময় ঈদ উল জেহার ছুটি থাকত ২ দিন। নতুন সরকারের আমলে সেটি কমিয়ে একদিন করা হল

ঈদ উল জোহা1/6

ঈদ উল জোহা

ঈদ উল জোহা/ঈদ উল আজহা বা বকর ঈদ উপলক্ষ্যে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি জারি করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

ঈদ উল জোহার ছুটি2/6

ঈদ উল জোহার ছুটি

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ বছর ঈদ উল জোহা-র ছুটি থাকছে ২৮ মে বৃহস্পতিবার। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

ছুটি কমল3/6

ছুটি কমল

আগের সরকারের সময় ঈদ উল জেহার ছুটি থাকত ২ দিন। নতুন সরকারের আমলে সেটি কমিয়ে একদিন করা হল। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

মঙ্গলবার ও বুধবারের ছুটি বাতিল4/6

মঙ্গলবার ও বুধবারের ছুটি বাতিল

আগে ঘোষিত ২৬ মে (মঙ্গলবার) ও ২৭ মে (বুধবার)-র ছুটি বাতিল করা হয়েছে। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

২৬ মে ও ২৭ মে স্বাভাবিক কর্মদিবস5/6

২৬ মে ও ২৭ মে স্বাভাবিক কর্মদিবস

২৬ ও ২৭ মে এখন সরকারি দফতর ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বাভাবিক কর্মদিবস হিসেবে গণ্য হবে। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

২২ মের বিজ্ঞপ্তি6/6

২২ মের বিজ্ঞপ্তি

২২ মে ২০২৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দফতর এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।-তথ্য-পিয়ালী মিত্র

Tags:
Eid Ul Zoha 2026
Bakar Eid 2026
Eid Ul Adha 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন থেকে জমি দখল, মেয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের লালবাজারে

ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন থেকে জমি দখল, মেয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের লালবাজারে

Firhad Hakim39 min ago
2

শেষ তিনটে শব্দ: 'দিদি আমাকে বাঁচা', ব্যাস কেটে গেল ফোন; তিশার পর এবার পণের বলি বীণা

Delhi dowry death1 hr ago
3

রাজ্য়ে কবে থেকে মিলবে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড? কারা পাবেন এই সুবিধা?কোন হাসপাতালে যাবেন?

CM Suvendu Adhikari1 hr ago
4

ফলস ফ্ল্যাগ তত্ত্ব মিথ্যে, পহেলগাঁও হামলা চার্জশিটে স্পষ্ট পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র

Lashkar e taiba2 hrs ago
5

১ জুন থেকে মহিলাদের সরকারি বাসযাত্রা ফ্রি: তবে সঙ্গে রাখতে হবে এই বিশেষ কার্ড, কোথায়

West bengal2 hrs ago