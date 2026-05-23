/Eid Ul Zoha 2026: ঈদের ছুটি কমে হল ১ দিন, এবার ঈদ-উল-জোহা বৃহস্পতিবার

Eid Ul Zoha 2026: আগের সরকারের সময় ঈদ উল জেহার ছুটি থাকত ২ দিন। নতুন সরকারের আমলে সেটি কমিয়ে একদিন করা হল
ঈদ উল জোহা/ঈদ উল আজহা বা বকর ঈদ উপলক্ষ্যে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি জারি করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র
সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ বছর ঈদ উল জোহা-র ছুটি থাকছে ২৮ মে বৃহস্পতিবার। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র
আগের সরকারের সময় ঈদ উল জেহার ছুটি থাকত ২ দিন। নতুন সরকারের আমলে সেটি কমিয়ে একদিন করা হল। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র
আগে ঘোষিত ২৬ মে (মঙ্গলবার) ও ২৭ মে (বুধবার)-র ছুটি বাতিল করা হয়েছে। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র
২৬ ও ২৭ মে এখন সরকারি দফতর ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বাভাবিক কর্মদিবস হিসেবে গণ্য হবে। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র
২২ মে ২০২৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দফতর এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।-তথ্য-পিয়ালী মিত্র