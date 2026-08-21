/বাড়ছে বেতন, সঙ্গে বিরাট বৃদ্ধি DAতেও: রাজ্যের এইসব সরকারি কর্মীদের পুজোর আগেই বড় বোনাস সরকারের

DA, DR hike of Panchayet Employee and pensioners: রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মীদের জন্য বিরাট সুখবর রাজ্য সরকারের। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং অবসরপ্রাপ্তদের ডিয়ারনেস রিলিফ (DR) বৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।
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আগামী ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে পঞ্চায়েত দফতরের কর্মীদের জন্য বর্ধিত হারে এই মহার্ঘ ভাতা ও পেনশনভোগীদের জন্য বর্ধিত ডিয়ারনেস রিলিফ কার্যকর হবে।
এই মর্মে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর গত ১৮ আগস্ট একটি বিস্তারিত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, যা দফতরের Panchayat & Rural Development Department Portal-এ নির্দেশিকা নম্বর ৩৬৯১-P&RD/O/Estt./2026 হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পঞ্চায়েত সংস্থার (গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ) স্থায়ী কর্মী এবং পঞ্চায়েত কর্মীরা যাঁরা বর্তমানে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের (6th Pay Commission) সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধিত বেতন কাঠামোতে বেতন পাচ্ছেন, তাঁরা ১ অক্টোবর থেকে মূল বেতনের (Basic Pay) উপর ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ পাবেন।
এর সঙ্গে নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স (NPA) যুক্ত থাকলে তাও ডিএ গণনার আওতায় আসবে। একইভাবে, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় সংশোধিত পেনশন বা পারিবারিক পেনশন পাওয়া অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও তাঁদের মূল পেনশনের উপর ৩৮ শতাংশ হারে ডিয়ারনেস রিলিফ পাবেন।
যাঁরা এখনও পঞ্চম বেতন কমিশনের (5th Pay Commission) আওতাভুক্ত অর্থাৎ অসংশোধিত বেতন কাঠামোর অধীনে বেতন পাচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে মহার্ঘ ভাতার হার একলাফে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
পঞ্চম বেতন কমিশনের আওতাধীন পঞ্চায়েত কর্মীদের ডিএ-র হার ১৭১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২২৩ শতাংশ করা হয়েছে।
যাঁরা এখনও প্রি-রিভাইজড বা অসংশোধিত হারে পেনশন বা ফ্যামিলি পেনশন নিচ্ছেন, তাঁরাও ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত ২২৩ শতাংশ হারে ডিয়ারনেস রিলিফ পাবেন।
স্থায়ী কর্মীদের পাশাপাশি পঞ্চায়েতের চুক্তিভিত্তিক ও দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মীদের জন্যও বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।
ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের আওতায় কর্মরত যে সমস্ত দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মীর পারিশ্রমিক কোনো নির্দিষ্ট সংবিধিবদ্ধ আইন (যেমন Minimum Wages Act) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তাঁদের দৈনিক মজুরি আরও ১১০ টাকা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তও কার্যকর হবে আগামী ১ অক্টোবর থেকেই।
উৎসবের মরশুমের ঠিক আগেই এই ভাতা বৃদ্ধি গ্রামবাংলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কর্মরত লক্ষাধিক স্থায়ী কর্মী, পেনশনপ্রাপক এবং দৈনিক মজুরদের আর্থিক স্বস্তি জোগাবে।