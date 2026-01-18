English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
DA Hike news for state govt employee: দুয়ারে ভোট! তার আগেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর? অন্তর্বতী বাজেটে কি DA বাড়ছে? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন...

West Bengal Govt DA Update: পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন এবং মহার্ঘ ভাতা (DA) সংক্রান্ত ইস্যুগুলো তত বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। নয়া বেতন কমিশন (7th Pay Commission) কবে গঠিত হবে, তা নিয়ে নবান্নের অন্দরে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও, সরকারি মহলে আলোচনা তুঙ্গে। কর্মচারীদের একটি বড় অংশের ধারণা, ভোটের আগে জনমোহিনী পদক্ষেপ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে বড় কোনও চমক দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।  

| Jan 18, 2026, 07:45 PM IST
1/13

বেতন কমিশন ও ডিএ: প্রত্যাশা বনাম বাস্তবতা

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা এবং সপ্তম বেতন কমিশন চালু করা। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার রায় স্থগিত (Judgement Reserved) রয়েছে। এরই মধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে যে, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে সম্ভাব্য নির্বাচনের আগে ফেব্রুয়ারি মাসের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে (Vote-on-Account) রাজ্য সরকার নতুন বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করতে পারে।  

2/13

২৭ জানুয়ারি ‘সবাই শহিদ মিনার’: বড় আন্দোলনের ডাক

সরকারের নিরবতায় ক্ষুব্ধ সরকারি কর্মচারীদের একাংশ এবার রাজপথে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী ২৭ জানুয়ারি 'সবাই শহিদ মিনার' স্লোগান তুলে এক বিশাল সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে।

3/13

এই সমাবেশের প্রধান দাবিগুলি হল

AICPI অনুযায়ী বকেয়া-সহ কেন্দ্রীয় হারে ডিএ প্রদান। বেতন কাঠামোয় স্বচ্ছতা আনা। স্থায়ী আদেশনামা জারি করা।

4/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

এই আন্দোলন ঘিরে টলিপাড়া থেকে নবান্ন— সর্বত্রই আলোচনার ঝড় উঠেছে। বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের আগে এই বিশাল সংখ্যক ভোটব্যাঙ্ককে চটিয়ে রাখা সরকারের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।  

5/13

সরকার কি বড় কোনো ঘোষণার পথে?

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেও রাজ্য বাজেট এবং তার আগে দু’বার ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করেছিল সরকার। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, সেই একই পথে হেঁটে এবারও নির্বাচনের আগে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে এক কিস্তির ডিএ বাড়ানো হতে পারে।  

6/13

মহার্ঘ ভাতা

'সরকার চোখ বন্ধ করে নেই। কর্মীদের চিকিৎসা ভাতা, ভ্রমণ ভাতা এবং ডিএ নিয়ে তাদের দাবির বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।'   

7/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন। মন্ত্রীর এই আশ্বাসবাণীকে বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।  

8/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

সপ্তম বেতন কমিশন এখনও গঠিত হয়নি, বাজেটে ঘোষণার জল্পনা রয়েছে। ডিএ মামলা সুপ্রিম কোর্টে রায় সংরক্ষিত (রিজার্ভ), জানুয়ারিতে রায়ের সম্ভাবনা। আন্দোলন ২৭ জানুয়ারি শহিদ মিনারে মহা সমাবেশ। বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে সম্ভাব্য সময়।  

9/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

সরকারি কর্মচারীরা কেবল ভোটার নন, সরকারের প্রতিটি জনমুখী প্রকল্প সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার কারিগরও বটে। তাই তাঁদের অসন্তোষ ভোটের ফলে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে।   

10/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

একদিকে সুপ্রিম কোর্টের আসন্ন রায় এবং অন্যদিকে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটের হাতছানি— সব মিলিয়ে জানুয়ারির শেষ এবং ফেব্রুয়ারি মাসটি পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।   

11/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

শেষ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ‘মাস্টারস্ট্রোক’ হিসেবে বেতন কমিশনের ঘোষণা করে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সব পক্ষ।  

12/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

কর্মচারী সংগঠনগুলোর দাবি ডিএ সরকারি কর্মীদের প্রাপ্য অধিকার। কিন্তু মমতা সরকারের পাল্টা যুক্তি, ডিএ অনুদান। যা নির্ধারিত হয় সরকারি কোষাগারের ক্ষমতার ভিত্তিতে।   

13/13

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা

সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দেওয়া নিয়ে কেরল সরকারে এই অবস্থান বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ডিএ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বেশ তাৎপর্যবাহী। রাজ্য সরকার জানিয়েছে যে, দেশের শীর্ষ আদালত মহার্ঘ ভাতা দেওয়াকে বাধ্যতামূলক করেনি। আদালত কেবল এইটুকুই বলেছে যে, মহার্ঘ ভাতা বিতরণে যেন কোনও অযাচিত বিলম্ব না হয়। জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে কেরলের সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার ছয়'টি কিস্তি বকেয়া রয়েছে।    

