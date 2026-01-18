DA Hike news for state govt employee: দুয়ারে ভোট! তার আগেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর? অন্তর্বতী বাজেটে কি DA বাড়ছে? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন...

DA Hike news for state govt employee: দুয়ারে ভোট! তার আগেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর? অন্তর্বতী বাজেটে কি DA বাড়ছে? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন...
West Bengal Govt DA Update: পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন এবং মহার্ঘ ভাতা (DA) সংক্রান্ত ইস্যুগুলো তত বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। নয়া বেতন কমিশন (7th Pay Commission) কবে গঠিত হবে, তা নিয়ে নবান্নের অন্দরে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও, সরকারি মহলে আলোচনা তুঙ্গে। কর্মচারীদের একটি বড় অংশের ধারণা, ভোটের আগে জনমোহিনী পদক্ষেপ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে বড় কোনও চমক দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
বেতন কমিশন ও ডিএ: প্রত্যাশা বনাম বাস্তবতা
রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা এবং সপ্তম বেতন কমিশন চালু করা। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার রায় স্থগিত (Judgement Reserved) রয়েছে। এরই মধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে যে, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে সম্ভাব্য নির্বাচনের আগে ফেব্রুয়ারি মাসের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে (Vote-on-Account) রাজ্য সরকার নতুন বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করতে পারে।
২৭ জানুয়ারি ‘সবাই শহিদ মিনার’: বড় আন্দোলনের ডাক
এই সমাবেশের প্রধান দাবিগুলি হল
সরকার কি বড় কোনো ঘোষণার পথে?
সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দেওয়া নিয়ে কেরল সরকারে এই অবস্থান বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ডিএ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বেশ তাৎপর্যবাহী। রাজ্য সরকার জানিয়েছে যে, দেশের শীর্ষ আদালত মহার্ঘ ভাতা দেওয়াকে বাধ্যতামূলক করেনি। আদালত কেবল এইটুকুই বলেছে যে, মহার্ঘ ভাতা বিতরণে যেন কোনও অযাচিত বিলম্ব না হয়। জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে কেরলের সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার ছয়'টি কিস্তি বকেয়া রয়েছে।
