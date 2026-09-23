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পুজোর মুখেই ডিএ নিয়ে অবিশ্বাস্য আপডেট! বর্ধিত DA-সহ বেতন ও পেনশন কবে মিলবে? তারিখ জানাল সরকার

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 23, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:15 PM IST

পুজোর আগেই সুখবর! ১৫ অক্টোবরেই মিলবে রাজ্য সরকারি কর্মীদের অক্টোবরের বেতন-পেনশন, সঙ্গে বর্ধিত DA. 

দুর্গাপুজোর আগে রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য সুখবর। নবান্নের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অক্টোবর ২০২৬-এর বেতন, মজুরি, পারিশ্রমিক, স্টাইপেন্ড এবং পেনশন দেওয়া হবে ডিএ-সহ। কবে পাবেন জানিয়ে দিল রাজ্য?

State Government Employees Advance Salary 1/6

পুজোর আগেই সরকারি কর্মীদের সুখবর!

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: অক্টোবর মাসের বেতন ও পেনশন নির্ধারিত সময়ের আগেই দেওয়ার সিদ্ধান্ত। ১৫ অক্টোবরেই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা।

Durga Puja Bonus, 20 Percent DA2/6

কারা পাবেন এই সুবিধা?

শুধু রাজ্য সরকারি কর্মচারী নন, পেনশনভোগী, ফ্যামিলি পেনশনভোগী, গ্রান্ট-ইন-এইড কর্মী, মজুরি ও পারিশ্রমিকপ্রাপ্তরা, স্টাইপেন্ড ও সাম্মানিকপ্রাপ্তরাও এই ব্যবস্থার আওতায় থাকবেন।

Durga Puja Bonus, 20 Percent DA3/6

কেন ১৫ অক্টোবরেই বেতন?

দুর্গাপুজোর ছুটি শুরু হওয়ার আগে কর্মীদের হাতে টাকা পৌঁছে দিতে এই অগ্রিম প্রদানের সিদ্ধান্ত। ২০২৬ সালে পুজোর সরকারি ছুটি শুরু হচ্ছে ১৫ অক্টোবরের পর্বে, তাই তার আগেই অক্টোবরের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Durga Puja Bonus, 20 Percent DA4/6

বেতন মিলবে বর্ধিত DA-সহ!

অর্থ দফতরের ৪ অগস্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে রাজ্য সরকারি কর্মীদের DA বেড়ে ৩৮% হবে। পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রেও বর্ধিত Dearness Relief কার্যকর হবে। 

Durga Puja Bonus, 20 Percent DA5/6

শুধু বেতন নয়, পেনশনও আগাম

১৫ অক্টোবরেই দেওয়া হবে—অক্টোবরের বেতন + মজুরি + পারিশ্রমিক + স্টাইপেন্ড + সাম্মানিক + পেনশন/ফ্যামিলি পেনশন। অর্থাৎ পুজোর আগেই হাতে আসবে মাসের প্রাপ্য টাকা। 

Durga Puja Bonus, 20 Percent DA6/6

পুজোর আগে হাতে বাড়তি টাকা!

অক্টোবরের বেতন আগাম পাওয়ার পাশাপাশি বর্ধিত DA-র সুবিধাও মিলবে। তবে DA-র ৩৮% হার ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর—এটি বেতন ও পেনশনের প্রযোজ্য নিয়ম অনুযায়ী হিসাব হবে।

TAGS:
West Bengal government employees
October Salary 2026
West Bengal Pension
advance salary
15 October Salary
DA hike 2026

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