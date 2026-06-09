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West Bengal Govt Health Scheme: রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য বড় খবর: ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমে নাম তোলার লাস্ট ডেট কবে? কী যোগ্যতা? কারা পাবেন?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 09, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:11 PM IST

WBHS Big Update: ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে লাগাতার চর্চার মাঝেই পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য একটি বড় খবর প্রকাশ করল রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দফতরের মেডিক্যাল সেল থেকে সম্প্রতি একটি নির্দেশিকা জারি করে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম’ (WBHS) সংক্রান্ত একগুচ্ছ নতুন নিয়ম ও একাধিক বিষয়ের চূড়ান্ত সময়সীমা বা ডেডলাইন ঘোষণা করা হয়েছে।

 

নাম নথিভুক্তকরণের চূড়ান্ত সময়সীমা 1/12

নাম নথিভুক্তকরণের চূড়ান্ত সময়সীমা

অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যে সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারী, পেনশনভোগী এবং অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস (AIS)-এর কর্মী ও পেনশনভোগী এখনও পর্যন্ত এই সরকারি স্বাস্থ্য স্কিমে (WBHS) নিজেদের নাম নথিভুক্ত বা এনরোলমেন্ট করেননি, তাঁদের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। 

 

নাম নথিভুক্তকরণের চূড়ান্ত সময়সীমা 2/12

নাম নথিভুক্তকরণের চূড়ান্ত সময়সীমা

আগামী ৩১শে জুলাই নাম নথিভুক্ত করার চূড়ান্ত সময়সীমা। তবে দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যাঁরা একদম নতুন চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ নবনিযুক্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আগের যে নিয়ম ও নির্ধারিত সময়সীমা ছিল, তা অপরিবর্তিতই থাকবে।

 

অবসর নিতে চলা কর্মী3/12

অবসর নিতে চলা কর্মী

বিজ্ঞপ্তিতে আরও একটি বড় স্বস্তির খবর দেওয়া হয়েছে তাঁদের জন্য, যাঁরা আগামী এক বছরের মধ্যে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করতে চলেছেন-- যদি ওই কর্মীরা ইতোমধ্যে এই হেলথ স্কিমের আওতাভুক্ত থেকে থাকেন এবং নিজেরা এই স্কিম থেকে বেরিয়ে যেতে না চান, তবে রিটায়ারমেন্টের পর এই সুবিধা বন্ধ হবে না। অবসর গ্রহণের পর থেকে এই স্কিমের সুবিধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা অটোমেটিকভাবে জারি থাকবে।

 

অবসর নিতে চলা কর্মী4/12

অবসর নিতে চলা কর্মী

এক্ষেত্রে পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ (PSA) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে পেনশনভোগী বা অবসরপ্রাপ্ত হিসেবে পোর্টালে নথিভুক্ত করার দায়িত্ব নেবেন এবং তাঁদের অবসরের দিনেই একটি নতুন এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট বা সংশাপত্র প্রদান করবেন।

 

ডিজিটাল সার্টিফিকেট5/12

ডিজিটাল সার্টিফিকেট

বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সমস্ত হেড অব অফিস (HoO) এবং পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষকে (PSA) বেশ কিছু কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

ডিজিটাল সার্টিফিকেট6/12

ডিজিটাল সার্টিফিকেট

পোর্টালের মাধ্যমে ছবি, স্বাক্ষর এবং রক্তের গ্রুপ-সহ ডিজিটালি সাইনড এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট (Digitally Signed Enrollment Certificate) দেওয়া যাদের বাকি রয়েছে, তাঁদের সেই কাজ আগামী ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

 

ডিজিটাল সার্টিফিকেট7/12

ডিজিটাল সার্টিফিকেট

বাকি থাকা সমস্ত কর্মচারী, পেনশনভোগী ও তাঁদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের এই ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদান করা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। একই সাথে, যদি কারও হেলথ স্কিম সার্টিফিকেটের সঙ্গে আধার নম্বর যুক্ত (Aadhar Linking) করা না থাকে, তবে সেই কাজও এই ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 

পুরনো অফলাইন ক্লেম মেটানোর শেষ সুযোগ8/12

পুরনো অফলাইন ক্লেম মেটানোর শেষ সুযোগ

উল্লেখ্য, বিগত ২০২২ সালের ১লা জুলাই থেকে এই স্বাস্থ্য স্কিমের অধীনে সম্পূর্ণ অনলাইন ক্লেম সাবমিশন বা টাকা পাওয়ার আবেদন প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।

পুরনো অফলাইন ক্লেম মেটানোর শেষ সুযোগ9/12

পুরনো অফলাইন ক্লেম মেটানোর শেষ সুযোগ

তবে তার আগের যে সমস্ত পুরনো ‘অফলাইন ক্লেম’ বা দাবি এখনও ঝুলে রয়েছে, সেগুলি নিষ্পত্তির শেষ তারিখও ৩১শে জুলাই চূড়ান্ত করা হয়েছে। 

 

পুরনো অফলাইন ক্লেম মেটানোর শেষ সুযোগ10/12

পুরনো অফলাইন ক্লেম মেটানোর শেষ সুযোগ

এই ডেডলাইন পেরিয়ে গেলে অর্থ দফতরের মেডিক্যাল সেলের বিশেষ অনুমতি ছাড়া কোনও পুরনো অফলাইন দাবির টাকা মেটানো বা নিষ্পত্তি করা যাবে না।

পুরনো অফলাইন ক্লেম মেটানোর শেষ সুযোগ11/12

পুরনো অফলাইন ক্লেম মেটানোর শেষ সুযোগ

রাজ্য সরকারের এই বিজ্ঞপ্তির পর স্পষ্ট যে, সরকারি স্বাস্থ্য স্কিমের পুরো ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ এবং ডিজিটাল করতে চাইছে নবান্ন। 

 

পুরনো অফলাইন ক্লেম মেটানোর শেষ সুযোগ12/12

পুরনো অফলাইন ক্লেম মেটানোর শেষ সুযোগ

তাই আগামী ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে আধার লিঙ্ক থেকে শুরু করে নাম নথিভুক্তকরণ বা ডিজিটাল সার্টিফিকেট নেওয়ার মতো কাজগুলি সেরে ফেলতে তৎপর হতে হবে সরকারি কর্মীদের।

TAGS:
West Bengal Health Scheme
Govt of west Bengal
suvendu adhikary
Nabanna
State govt scheme
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WBHS update
West Bengal Health Scheme new notice

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