/Pink Card for Free Travel: পিংক কার্ড থাকলেই মহিলাদের বাসের টিকিট ফ্রি, কীভাবে হাতে পাওয়া যাবে এই কার্ড?

Pink Card: বিজেপি এবার তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারেই জানিয়েছিল, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের সরকারি বাসে যাতায়াত ফ্রি-করে দেবে। সেই মতো প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই তা ঘোষণা করা হয়।
অন্য অনেক রাজ্যে এই সুবিধে থাকলেও ব্রাত্য ছিল পশ্চিমবঙ্গে। এবার রাজ্যে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াত পরিষেবা চালু হতে চলেছে। ১ জুন থেকে তা কার্যকর হবে।
বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বাংলায় ক্ষমতা এলে রাজ্যের সরকারি বাসে সম্পূর্ণ ফ্রিতে যাতায়াত করতে পারবেন মহিলারা। কথা মতোই তা বাস্তবে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিল শুভেন্দু অধিকারী সরকার।
এই ফ্রি রাইডের জন্য বিশেষ কার্ড দেওয়া হবে সরকারের তরফে। তাঁদের দেওয়া হবে একটি পিংক কার্ড। সেই কার্ড দেখালে শূন্য টাকার একটি টিকিট ইস্যু করবে কন্ডাক্টর।
তবে যতদিন সেই কার্ড না আসছে ততদিন ভোটার বা আধার কার্ড দেখিয়ে বাসের ফ্রিতে যাতায়াত করা যাবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিবহণ দফতর ইতিমধ্যেই এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একাধিক পরিকল্পনা তৈরি করেছে এবং গাইডলাইন প্রস্তুত করা হচ্ছে।
ইতিমধ্যেই পরিবহণ দফতরের তরফে সরকারি বাসে সমীক্ষা করা হয়েছে। কত সংখ্যক মহিলা শহরে প্রতিদিন সরকারি বাসে ওঠেন, গোটা রাজ্যেই বা কত মহিলা চড়েন, এই যাবতীয় তথ্য নেওয়া হয়েছে।
সূত্রের খবর, কলকাতা শহরে প্রতিদিন ১ লাখ ৮০ হাজার মহিলা সরকারি বাসে যাতায়াত করেন। গোটা রাজ্যে সংখ্যাটা ৪ লক্ষের কাছাকাছি।
তবে কোথা থেকে এই পিংক কার্ড বিলি হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিডিও, এসডিও অফিস, পুরসভা থেকে এই কার্ড বিলি হতে পারে।
এমনকী এই নতুন নিয়ম চালু হলে যাতে যাত্রীদের কোনো সমস্যা না হয়, তার জন্য সরকারি বাসের কন্ডাক্টর ও ড্রাইভারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।