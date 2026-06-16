/WB Yoga Day 2026 Notice: বাতিল সব ছুটি, দিতেই হবে হাজিরা: রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সরকারের বিরাট নির্দেশ-- কবে, কেন?

Nabanna Notice for govt employee: এই বিশেষ দিনটিকে সফল করতে এবং সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, যেখানে রাজ্যের সমস্ত স্তরের সরকারি কর্মীদের এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ২১ জুন সারা দেশ জুড়ে পালিত হতে চলেছে ‘আন্তর্জাতিক যোগ দিবস’। তবে এবারের যোগ দিবস রাজ্যের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং নজিরবিহীন। এ বছর কলকাতার রেড রোডে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
গত ১৪ জুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিবের দফতর থেকে এই সংক্রান্ত একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের দিন সকাল ৬টা থেকে পৌনে ৮টা (৭টা ৪৫ মিনিট) পর্যন্ত সমস্ত সরকারি কর্মচারীকে উপস্থিত থাকতে হবে।
কর্মীদের উপস্থিতির জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে:
সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতর বা কার্যালয়।
সরকারি আবাসন।
কলকাতার ঐতিহাসিক রেড রোড অথবা মিলন মেলা প্রাঙ্গণ।
নির্দেশিকায় পরোক্ষভাবে সতর্কবার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা আইনি বা প্রশাসনিক বিপদে পড়তে পারেন।
সরকারের জারি করা এই বিজ্ঞপ্তির সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল-- সাধারণত অনেক সরকারি কর্মসূচিতে কেবল স্থায়ী কর্মীদের যোগদান করতে দেখা গেলেও, এবার নজিরবিহীনভাবে সমস্ত স্তরের কর্মীকে এর আওতায় আনা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, রাজ্য সরকারের সমস্ত স্তরের স্থায়ী, অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক, দৈনিক মজুরিভিত্তিক এবং আউটসোর্সড (যাঁরা চুক্তির মাধ্যমে অন্য সংস্থার হয়ে সরকারের কাজ করেন) কর্মীদের এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে হবে।
এ ছাড়া, সাম্মানিকের বিনিময়ে কাজ করা কর্মী, রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার সকল কর্মীর জন্যও এই নির্দেশ কার্যকর হবে।
২০১৪ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ ২১ জুন দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক যোগ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকে প্রতি বছরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের বা বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে যোগাভ্যাস করেন এবং বিশ্ববাসীকে সুস্থতার বার্তা দেন।
২০২৩ সালে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দফতরে এবং ২০২৪ সালে কাশ্মীরের শ্রীনগরে ডাল লেকের ধারে অবস্থিত শের-ই-কাশ্মীর আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে যোগ দিবস পালন করেছিলেন। গত বছর তিনি উপস্থিত ছিলেন বিশাখাপত্তনমে।
এবারের বিশেষ আকর্ষণ: এবার প্রধানমন্ত্রী যোগ দিবসের জন্য বেছে নিয়েছেন কলকাতাকে। ২১ জুনের মূল অনুষ্ঠানের আগের দিন, অর্থাৎ ২০ জুন কলকাতার গঙ্গাবক্ষে অন্তত ৫০০টি নৌকা উপস্থিত থাকবে, যা এর আগে কখনও হয়নি।
যোগাসন যে সুস্বাস্থ্যের জন্য কতটা প্রয়োজনীয়, সেই বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই এই দিনটির মূল উদ্দেশ্য।
বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা যোগকেন্দ্রে প্রতি বছরই এই দিনটি উদযাপিত হয়। তবে এবার বাংলায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এত বড় স্তরে বিস্তর আয়োজন প্রথমবার করা হচ্ছে।
সব মিলিয়ে, আগামী ২১ জুন সরকারি কর্মীদের বাধ্যতামূলক উপস্থিতি এবং গঙ্গাবক্ষে ৫০০ নৌকার অভিনব প্রদর্শনীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে এক ভিন্ন নজির ও নয়া রেকর্ড গড়তে চলেছে বর্তমান সরকার।