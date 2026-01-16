Nipah Virus: নিপা নিয়ে বিগ ব্রেকিং! সামান্য উপসর্গ থাকলেই তিন সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক, কোভিড স্মৃতি ফিরল বাংলায়...

Nipah Virus: নিপা নিয়ে বিগ ব্রেকিং! সামান্য উপসর্গ থাকলেই তিন সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক, কোভিড স্মৃতি ফিরল বাংলায়...
Nipah Virus outbreak: নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, নিপাহ ভাইরাসের নিশ্চিত রোগী বা নিপাহর মতো উপসর্গ থাকা ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে যদি কেউ রোগীর রক্ত, লালা, দেহের তরল পদার্থ কিংবা হাঁচি-কাশির ড্রপলেটের সংস্পর্শে আসেন, তবে তাঁদের জন্য ২১ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়া কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে বদ্ধ জায়গায় সময় কাটানোকেও 'উচ্চ ঝুঁকি' বা 'High Risk' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ধরণের ব্যক্তিদের বিশেষ নজরদারিতে রাখা হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিপা ভাইরাসের প্রকোপের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার অত্যন্ত সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর একটি পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল গঠন করেছে, যারা নিপা আক্রান্ত রোগী, সন্দেহভাজন ব্যক্তি, তাঁদের পরিবার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা বা গাইডলাইন তৈরি করেছেন।