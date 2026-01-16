English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nipah Virus: নিপা নিয়ে বিগ ব্রেকিং! সামান্য উপসর্গ থাকলেই তিন সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক, কোভিড স্মৃতি ফিরল বাংলায়...

Nipah Virus outbreak: নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, নিপাহ ভাইরাসের নিশ্চিত রোগী বা নিপাহর মতো উপসর্গ থাকা ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে যদি কেউ রোগীর রক্ত, লালা, দেহের তরল পদার্থ কিংবা হাঁচি-কাশির ড্রপলেটের সংস্পর্শে আসেন, তবে তাঁদের জন্য ২১ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়া কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে বদ্ধ জায়গায় সময় কাটানোকেও 'উচ্চ ঝুঁকি' বা 'High Risk' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ধরণের ব্যক্তিদের বিশেষ নজরদারিতে রাখা হবে।  

| Jan 16, 2026, 05:30 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিপা ভাইরাসের প্রকোপের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার অত্যন্ত সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর একটি পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল গঠন করেছে, যারা নিপা আক্রান্ত রোগী, সন্দেহভাজন ব্যক্তি, তাঁদের পরিবার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা বা গাইডলাইন তৈরি করেছেন।

হোম কোয়ারেন্টাইনের নিয়মাবলী

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা: দিনে অন্তত দুবার শরীরের তাপমাত্রা এবং অন্যান্য শারীরিক অবস্থার পরীক্ষা করতে হবে।  

হোম কোয়ারেন্টাইনের নিয়মাবলী

উপসর্গ দেখা দিলে পদক্ষেপ: যদি কোয়ারেন্টাইন চলাকালীন জ্বর, প্রবল মাথাব্যথা, বিভ্রান্তি (confusion), কাশি বা শ্বাসকষ্টের মতো কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তবে দেরি না করে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।

হোম কোয়ারেন্টাইনের নিয়মাবলী

আইসোলেশন: সংক্রমণের বিস্তার রোধ করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই রোগীদের সরাসরি আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখার ব্যবস্থা করবেন।  

জামাকাপড় ও ব্যবহারের সামগ্রীর মাধ্যমে সতর্কতা

নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভাইরাসের সংক্রমণ কেবল সরাসরি শরীরী সংস্পর্শে নয়, বরং রোগীর ব্যবহৃত পোশাক বা অন্যান্য জিনিসের মাধ্যমেও ছড়াতে পারে।   

জামাকাপড় ও ব্যবহারের সামগ্রীর মাধ্যমে সতর্কতা

তাই কোনো ব্যক্তি যদি সংক্রমিত রোগীর কাপড়ের সংস্পর্শে আসেন, তবে তাঁকেও ২১ দিন পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।  

নিরাপদ চিকিৎসা:

আক্রান্ত রোগীর দেখভালের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের মাস্ক এবং পিপিই (PPE) কিট সহ যাবতীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।  

প্রতিষেধক ও ওষুধ:

নিপাহ ভাইরাসের জন্য এখনও কোনো নির্দিষ্ট ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞ কমিটি জানিয়েছে যে, উপসর্গহীন ব্যক্তিদের সতর্কতা হিসেবে বিশেষ অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।   

যাদের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেবে, তাঁদের হাসপাতালে পরীক্ষামূলকভাবে দুটি বিকল্প অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হতে পারে।  

স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য নিয়ম

হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা যদি কোনো আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো উপসর্গ না থাকে, তবে তাঁরা মাস্ক ও পিপিই কিট পরে নিজেদের ডিউটি চালিয়ে যেতে পারবেন।   

স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য নিয়ম

তাঁদের জন্য আলাদা করে কোয়ারেন্টাইনের প্রয়োজন নেই, তবে সতর্কতা হিসেবে তাঁদের টানা ২ সপ্তাহ অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  

পরীক্ষা ও ছুটি

নিপাহ সংক্রমণ নিশ্চিত করতে আরটিপিসিআর (RT-PCR) পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের রিপোর্ট দিনে অন্তত দুবার 'নেগেটিভ' আসার পরেই তাঁদের ওষুধ বন্ধ করা বা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।  

পরীক্ষা ও ছুটি

রাজ্য সরকারের এই কড়া পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো নিপাহ ভাইরাসের সামাজিক সংক্রমণ রোধ করা এবং সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো।  

