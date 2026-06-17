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Bardhokyo Bhata: দ্বিগুণ হল রাজ্যের বার্ধক্য ভাতা: কারা পাবেন এই প্রকল্পের টাকা? কোথায়, কী ভাবে আবেদন করবেন?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 17, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:50 PM IST

Old Age pension scheme: রাজ্যবাসীর দুয়ারে এই সমস্ত সরকারি সুবিধা পৌঁছে দিতেই গত ১৫, ১৬ এবং ১৭ জুন রাজ্য জুড়ে আয়োজন করা হয়েছিল ‘জনকল্যাণ শিবির’। সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব ভিড় ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই শিবিরের সময়সীমা আরও একদিন বৃদ্ধি করেছে প্রশাসন।

 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর সব জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অনুদান দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ প্রকল্পে এখন প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বার্ধক্য ভাতা এবং বিধবা ভাতার পরিমাণও বাড়িয়ে ২,০০০ টাকা করার ঘোষণা করেছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। 

বার্ধক্য ভাতা 1/12

বার্ধক্য ভাতা

শিবির শুরুর প্রথম দিন থেকেই জেলাগুলির জনকল্যাণ শিবিরে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, যুবশক্তি ও বার্ধক্য ভাতার সুবিধা নিতে সকাল থেকে মানুষের ঢল নামে। 

 

বার্ধক্য ভাতা 2/12

বার্ধক্য ভাতা

তবে সঠিক প্রচারের অভাব এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্যের জেরে শিবিরে এসে চরম হয়রানির শিকার হতে হয় বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে। 

 

বার্ধক্য ভাতা 3/12

বার্ধক্য ভাতা

তীব্র গরমের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে অনেক প্রবীণ নাগরিক অসুস্থও হয়ে পড়েন।

 

বার্ধক্য ভাতা 4/12

বার্ধক্য ভাতা

আসল বিভ্রান্তি ছড়ায় ভাতার অঙ্ক বৃদ্ধি নিয়ে। পূর্বে যাঁরা ১,০০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা পেতেন, তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে-- নতুন সরকারের ঘোষিত ২,০০০ টাকা পেতে হলে কি তাঁদের পুনরায় ফর্ম পূরণ করতে হবে, নাকি পুরনো আবেদনই বহাল থাকবে? সঠিক গাইডলাইন না পেয়ে অনেকেই দোটানায় পড়েন।

 

নতুন ফর্ম কাদের পূরণ করতে হবে5/12

নতুন ফর্ম কাদের পূরণ করতে হবে

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরবর্তীতে শিবিরের প্রশাসনিক আধিকারিকরা স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করেন। প্রশাসনের তরফে পরিষ্কার জানানো হয়েছে

পুরনো উপভোক্তা: 6/12

পুরনো উপভোক্তা:

যাঁরা ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের বার্ধক্য ভাতার সুবিধা পাচ্ছেন, তাঁদের নতুন করে কোনো আবেদন বা ফর্ম পূরণের প্রয়োজন নেই। তাঁদের ভাতার পরিমাণ আগের ১,০০০ টাকা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatically) বেড়ে ২,০০০ টাকা হয়ে যাবে।

 

নতুন ফর্ম কাদের পূরণ করতে হবে7/12

নতুন ফর্ম কাদের পূরণ করতে হবে

নতুন আবেদনকারী: শুধুমাত্র যাঁরা একদম নতুনভাবে এই ভাতার আওতাভুক্ত হতে চান, তাঁদেরই জনকল্যাণ শিবিরে গিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

 

বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা ও নিয়ম8/12

বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা ও নিয়ম

বিগত সরকারের আমলে নিয়ম ছিল, নির্দিষ্ট বয়স পার হলে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের আওতায় থাকা মহিলারা ৬০ বছর বয়স পূর্ণ করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বার্ধক্য ভাতার সুবিধা পেতেন। বর্তমান সরকারের নীতিতেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হচ্ছে। 

 

বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা ও নিয়ম9/12

বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা ও নিয়ম

সম্প্রতি মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, বর্তমান সরকারের ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র উপভোক্তা বা সুবিধাভোগী যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সকলেই ৬০ বছর বয়স পার করার পর সরাসরি বার্ধক্য ভাতার আওতায় চলে আসবেন। 

 

বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা ও নিয়ম10/12

বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা ও নিয়ম

অর্থাৎ, ৬০ বছর বা তার ঊর্ধ্বে থাকা রাজ্যের যে কোনো যোগ্য নাগরিক (যাঁরা অন্য কোনো সরকারি পেনশন পান না) এই ২,০০০ টাকার বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

 

বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা ও নিয়ম11/12

বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা ও নিয়ম

পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, বর্ধিত হারে এই দুই ভাতা শীঘ্রই রাজ্য জুড়ে পুরোদমে চালু হতে চলেছে। 

বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা ও নিয়ম12/12

বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা ও নিয়ম

তাই অপ্রয়োজনীয় গুজবে কান না দিয়ে, কেবল নতুন আবেদনকারীদেরই প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ জনকল্যাণ শিবিরে ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

 

TAGS:
Janakalyan shibir
Suvendu Adhikari

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