Nipah Virus: ফিরল কোভিডের স্মৃতি? নিপা থেকে বাঁচতে এবার হাসপাতালে গেলেই পরতে হবে মাস্ক! বড় নির্দেশ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের...

Nipah Virus Precaution: বাংলায় কি ফের নিপা আক্রান্ত?  নিপা আক্রান্ত সন্দেহে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক নার্সকে মঙ্গলবার গভীর রাতে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে৷ আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে ওই নার্সকে৷ নিপা ভাইরাসের মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে সমস্ত ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হল, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরকে৷

| Jan 15, 2026, 05:02 PM IST
রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে, প্রত্যেকটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালকে।  

 কোথায় কী ভাবে টেস্টিং করতে হবে।   

সন্দেহজনক কোন নিপা রোগী এলে তার চিকিৎসায় কি ধরনের ব্যবস্থাপনা নেওয়া হবে।  

বৃহস্পতিবার বিকালে ৪ টা নাগাদ ফের রিভিউ মিটিং করবে স্বাস্থ্য দফতর নিপা ভাইরাস রুখতে। 

এখনও এমন কোন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, সাধারণ মানুষকে মাস্ক পরে থাকতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করতে।   

এই মুহূর্তে যাদের কোন ধরনের অসুখ রয়েছে, তারা অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন হাসপাতালে আসলে।   

অকারণে হাসপাতালে আসার প্রয়োজন নেই।  

ওই দুজন পজেটিভ, সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করছি এবং টেস্টিং এর জন্য ইতিমধ্যেই নমুনা পাঠানো হয়েছে।  

