Nipah Virus: ফিরল কোভিডের স্মৃতি? নিপা থেকে বাঁচতে এবার হাসপাতালে গেলেই পরতে হবে মাস্ক! বড় নির্দেশ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের...
Nipah Virus Precaution: বাংলায় কি ফের নিপা আক্রান্ত? নিপা আক্রান্ত সন্দেহে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক নার্সকে মঙ্গলবার গভীর রাতে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে৷ আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে ওই নার্সকে৷ নিপা ভাইরাসের মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে সমস্ত ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হল, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরকে৷
