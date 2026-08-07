/পুজোর আগেই ধামাকা: জামাকাপড় গুছিয়ে নিন, অগাস্ট মাসে রাজ্য সরকারী কর্মীদের টানা লম্বা ছুটি-- জেনে নিন ক্যালেন্ডারের লালদিন গুলোর তালিকা

West Bengal Govt August 2026 holiday list: অগাস্ট মাস এলেই উৎসবের আমেজ শুরু হয়ে যায়। আর ক্যালেন্ডারের পাতায় ছুটির দিনগুলো লাল রঙের দেখলে ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি থেকে শুরু করে কর্মজীবী ও পড়ুয়া-- সবার মুখেই হাসি ফোটে। এ বছর অগাস্ট মাসে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি অফিস, স্কুল এবং কলেজগুলিতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ছুটি রয়েছে। বিশেষ করে মাসের শেষে শনি ও রবিবার মিলিয়ে টানা ছুটির সুযোগ মিলছে, যা ছোটখাটো ভ্রমণের জন্য একদম উপযুক্ত।
রাজ্য সরকারের ছুটির তালিকা অনুযায়ী, ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত সরকারি অফিস, স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকবে। এ বার ১৫ অগাস্ট পড়েছে শনিবারে।
সাধারণ নিয়মে শনিবারে সরকারি দফতর বন্ধ থাকে এবং অনেক স্কুল-কলেজে অর্ধদিবস বা বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের পর ছুটি হয়ে যায়। ফলে ১৫ অগাস্টের ছুটির আনন্দ উপভোগের পাশাপাশি উইকেন্ডের ছুটিও মিলবে।
অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি পার হতেই ২৬ অগাস্ট, বুধবার রয়েছে ফাতেহা-দোয়াজ-দাহাম। এই বিশেষ ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত সরকারি দফতরে ছুটি থাকবে।
মাঝামাঝি সপ্তাহের কাজের ব্যস্ততার ফাঁকে এই একটি দিনের ছুটি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কিছুটা স্বস্তি দেবে।
অগাস্ট মাসের সেরা ছুটির সুযোগটি আসছে মাসের একদম শেষ সপ্তাহে। ২৮ অগাস্ট, শুক্রবার রাখি পূর্ণিমা বা রাখি বন্ধন উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত সরকারি অফিস, স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকবে।
যেহেতু শুক্রবার ছুটি, তাই এর পর শনিবার ও রবিবার যুক্ত হয়ে এক টানা ৩ দিনের লম্বা উইকেন্ডের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার কাজ বা পঠনপাঠন শেষ করে রাতের ট্রেন বা বাসে চেপে দিঘা, পুরী বা উত্তরবঙ্গের কোনো পাহাড়ি ডেস্টিনেশনে ঘুরে আসার জন্য এই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেন নিত্যযাত্রী ও পর্যটকেরা।
অগাস্ট মাস পার হতেই সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রয়েছে জন্মাষ্টমীর ছুটি। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি দফতর বন্ধ থাকবে। ফলে অগাস্টের শেষ থেকে শুরু হওয়া ছুটির আমেজ সেপ্টেম্বরের শুরুতেও অব্যাহত থাকবে।
আসন্ন দুর্গাপূজার আগে কাজ ও পড়াশোনার ক্লান্তিকর একঘেয়েমি কাটাতে অগাস্ট মাসের এই ছুটির তালিকা আগেভাগেই পরিকল্পনা সাজাতে সাহায্য করবে।