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তারকেশ্বর থেকে এবার 'মহাদেব এক্সপ্রেস', চলবে কোন রুটে?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 13, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:49 PM IST

Tarakeswar Bus Service:  তারকেশ্বরেও এবার সরকারি বাস পরিষেবা। আজ,  সোমবার থেকে চালু হল 'মহাদেব এক্সপ্রেস'। প্রতিদিন কলকাতা-সহ ৫ রুটে চলবে সরকারি বাস।

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বিধান সরকার: রাজ্যে পালাবদলের পথে নামল আরও সরকারি বাস। তারকেশ্বর থেকে চালু হল 'মহাদেব এক্সপ্রেস'। প্রতিদিন চলবে পাঁচটি রুটে মিলবে পরিষেবা।

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তারকেশ্বরেও এবার সরকারি বাস পরিষেবা। স্বাভাবিকভাবেই খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

 

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তীর্থস্থান হিসেবে তারকেশ্বরের খ্যাতি দেশজোড়া। বছরভর ভক্তদের আনাগোনা লেগে থাকে। ভিড় বাড়ে শ্রাবণ মাসে। বাঁক কাঁধে শিবের মাথায় জল ঢালতে তারকেশ্বরে যান বহু মানুষ। 

 

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 কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে তারকেশ্বরে যাওয়া যায়। কিন্তু এতদিন কোনও সরকারি বাস পরিষেবা ছিল না।

 

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তারকেশ্বর থেকে পাঁচটি রুটে এবার চলবে সরকারি বাস। বাঁকুড়া- তারকেশ্বর, বর্ধমান- তারকেশ্বর, দিঘা থেকে তারকেশ্বর,  খড়গপুর থেকে তারকেশ্বর ও কলকাতা-তারকেশ্বর।

 

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তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান বলেন, 'প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, পূরণ করলাম। আগামী দিনে আরও বাস বাড়ানো হবে। শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে কলকাতা থেকে তারকেশ্বর পযন্ত ৪০ টি বাস পরিষেবা মিলবে ভক্তদের জন্য'।

 

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