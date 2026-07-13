তারকেশ্বর থেকে এবার 'মহাদেব এক্সপ্রেস', চলবে কোন রুটে?

Tarakeswar Bus Service: তারকেশ্বরেও এবার সরকারি বাস পরিষেবা। আজ, সোমবার থেকে চালু হল 'মহাদেব এক্সপ্রেস'। প্রতিদিন কলকাতা-সহ ৫ রুটে চলবে সরকারি বাস।
বিধান সরকার: রাজ্যে পালাবদলের পথে নামল আরও সরকারি বাস। তারকেশ্বর থেকে চালু হল 'মহাদেব এক্সপ্রেস'। প্রতিদিন চলবে পাঁচটি রুটে মিলবে পরিষেবা।
তারকেশ্বরেও এবার সরকারি বাস পরিষেবা। স্বাভাবিকভাবেই খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।
তীর্থস্থান হিসেবে তারকেশ্বরের খ্যাতি দেশজোড়া। বছরভর ভক্তদের আনাগোনা লেগে থাকে। ভিড় বাড়ে শ্রাবণ মাসে। বাঁক কাঁধে শিবের মাথায় জল ঢালতে তারকেশ্বরে যান বহু মানুষ।
কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে তারকেশ্বরে যাওয়া যায়। কিন্তু এতদিন কোনও সরকারি বাস পরিষেবা ছিল না।
তারকেশ্বর থেকে পাঁচটি রুটে এবার চলবে সরকারি বাস। বাঁকুড়া- তারকেশ্বর, বর্ধমান- তারকেশ্বর, দিঘা থেকে তারকেশ্বর, খড়গপুর থেকে তারকেশ্বর ও কলকাতা-তারকেশ্বর।
তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান বলেন, 'প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, পূরণ করলাম। আগামী দিনে আরও বাস বাড়ানো হবে। শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে কলকাতা থেকে তারকেশ্বর পযন্ত ৪০ টি বাস পরিষেবা মিলবে ভক্তদের জন্য'।