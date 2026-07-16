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পকেটে আসবে সরকারি টাকা! বার্ধক্য ভাতা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, সবুজ সংকেত রাজ্যকে

Published: Jul 16, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:15 PM IST

Bardhakya Bhata scheme: রাজ্য সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে বার্ধক্য ভাতার পরিধি বাড়ানোর সবুজ সংকেত দিতে চলেছে কেন্দ্র। এর ফলে রাজ্যে উপভোক্তার সংখ্যা ২১ লক্ষ থেকে বেড়ে হচ্ছে ২৬ লক্ষ। ফলে নতুন করে আরও প্রায় ৫ লক্ষ প্রবীণ মানুষ প্রতি মাসে এই সরকারি আর্থিক সহায়তার সুবিধা পাবেন।

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লক্ষাধিক প্রবীণ মানুষের সুখবর!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে বার্ধক্য ভাতার পরিধি এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়তে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ২১ লক্ষ প্রবীণ নাগরিক এই সরকারি ভাতার সুবিধা পাচ্ছিলেন। 

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বার্ধক্য ভাতার সংখ্যা বাড়ল

এবার সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াতে চলেছে ২৬ লক্ষে। অর্থাৎ, নতুন করে আরও প্রায় ৫ লক্ষ প্রবীণ মানুষ প্রতি মাসে এই আর্থিক সহায়তার সুবিধা পাবেন। 

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রাজ্যের আবেদনে সাড়া কেন্দ্রের

রাজ্যে বহু প্রবীণ মানুষ এই ভাতার জন্য আবেদন করে অপেক্ষায় ছিলেন। উপভোক্তার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল।

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আর্থিক সহায়তার জোর

সূত্রের খবর, নবান্নে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান-এর সঙ্গে বৈঠকেএই আবেদনে সবুজ সংকেত দিতে চলেছে। কেন্দ্রের এই বড় সিদ্ধান্তের ফলে বাংলার গ্রামীণ ও শহরের দরিদ্র প্রবীণদের একটা বড় অংশ উপকৃত হবেন।

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রাজ্য সরকারের উদ্যোগ

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের এই প্রকল্পের বাইরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজস্ব তহবিল থেকেও ৮০ লক্ষের বেশি প্রবীণ নাগরিককে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেয়। 

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অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা

বাজেট ঘোষণায় বয়স্ক, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মাসিক পেনশন ৫০০ টাকা করে বাড়ানোর প্রস্তাব দেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। অর্থাৎ এতদিন প্রবীণ নাগরিক, বিধবা মহিলারা মাসে ১ হাজার টাকা করে পেনশন বা আর্থিক সাহায্য পেতেন। এবার থেকে ১৫০০ টাকা করে পাবেন তাঁরা। 

TAGS:
West Bengal old age pension
Bardhakya Bhata scheme

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