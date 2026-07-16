/পকেটে আসবে সরকারি টাকা! বার্ধক্য ভাতা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, সবুজ সংকেত রাজ্যকে

Bardhakya Bhata scheme: রাজ্য সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে বার্ধক্য ভাতার পরিধি বাড়ানোর সবুজ সংকেত দিতে চলেছে কেন্দ্র। এর ফলে রাজ্যে উপভোক্তার সংখ্যা ২১ লক্ষ থেকে বেড়ে হচ্ছে ২৬ লক্ষ। ফলে নতুন করে আরও প্রায় ৫ লক্ষ প্রবীণ মানুষ প্রতি মাসে এই সরকারি আর্থিক সহায়তার সুবিধা পাবেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে বার্ধক্য ভাতার পরিধি এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়তে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ২১ লক্ষ প্রবীণ নাগরিক এই সরকারি ভাতার সুবিধা পাচ্ছিলেন।
এবার সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াতে চলেছে ২৬ লক্ষে। অর্থাৎ, নতুন করে আরও প্রায় ৫ লক্ষ প্রবীণ মানুষ প্রতি মাসে এই আর্থিক সহায়তার সুবিধা পাবেন।
রাজ্যে বহু প্রবীণ মানুষ এই ভাতার জন্য আবেদন করে অপেক্ষায় ছিলেন। উপভোক্তার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল।
সূত্রের খবর, নবান্নে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান-এর সঙ্গে বৈঠকেএই আবেদনে সবুজ সংকেত দিতে চলেছে। কেন্দ্রের এই বড় সিদ্ধান্তের ফলে বাংলার গ্রামীণ ও শহরের দরিদ্র প্রবীণদের একটা বড় অংশ উপকৃত হবেন।
প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের এই প্রকল্পের বাইরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজস্ব তহবিল থেকেও ৮০ লক্ষের বেশি প্রবীণ নাগরিককে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেয়।
বাজেট ঘোষণায় বয়স্ক, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মাসিক পেনশন ৫০০ টাকা করে বাড়ানোর প্রস্তাব দেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। অর্থাৎ এতদিন প্রবীণ নাগরিক, বিধবা মহিলারা মাসে ১ হাজার টাকা করে পেনশন বা আর্থিক সাহায্য পেতেন। এবার থেকে ১৫০০ টাকা করে পাবেন তাঁরা।