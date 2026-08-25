/লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য সুখবর! ভাতা বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করার পথে রাজ্য, কবে থেকে?

Govt Allowance: পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধ, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়ানোর উদ্যোগ। ইতিমধ্যেই মাসিক ভাতা ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা করা হয়েছে। এবার ভবিষ্যতে তা আরও ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ২,০০০ টাকা করার ঘোষণা এসেছে। তবে ২,০০০ টাকা এখনও কার্যকর হয়নি।
ভাতা নিয়ে বড় সুখবর! বৃদ্ধ-বিধবা-প্রতিবন্ধীদের মাসিক সাহায্য বাড়ছে, কত টাকা পাবেন?
পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধ, বিধবা এবং প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের জন্য বড় খবর। ইতিমধ্যেই এই তিন ধরনের সামাজিক সুরক্ষা পেনশনের মাসিক ভাতা ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা করা হয়েছে। এবার আরও ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ২,০০০ টাকা করার ঘোষণা হয়েছে।
এই সুবিধার আওতায় থাকবেন— বৃদ্ধ ভাতার যোগ্য উপভোক্তা, বিধবা ভাতার যোগ্য উপভোক্তা, প্রতিবন্ধী ভাতার যোগ্য উপভোক্তা। অর্থাৎ, এই তিন শ্রেণির যোগ্য মানুষই ভবিষ্যতে বাড়তি ভাতার সুবিধা পেতে পারেন।
আগে মাসে ভাতা মিলত ১,০০০ টাকা। নতুন সিদ্ধান্তে বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ১,৫০০ টাকা। এবার আরও ৫০০ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা অনুযায়ী ভবিষ্যতে মাসিক ভাতা হবে— ২,০০০ টাকা। তবে মনে রাখতে হবে, ২,০০০ টাকা এখনও কার্যকর হয়নি।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—২,০০০ টাকা কবে থেকে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে? এখনও নির্দিষ্ট কার্যকর তারিখ জানানো হয়নি। তাই বর্তমানে যোগ্য উপভোক্তারা ১,৫০০ টাকা হিসেবেই ভাতা পাবেন। ২,০০০ টাকা চালুর জন্য পরবর্তী সরকারি নির্দেশ বা বিজ্ঞপ্তির অপেক্ষা করতে হবে।
যোগ্য উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে আগের মতোই Direct Benefit Transfer বা DBT-এর মাধ্যমে টাকা পাঠানো হবে। অর্থাৎ, সরকারি সুবিধার টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছবে। ভাতা বাড়ানোর এই সিদ্ধান্তে রাজ্যের প্রবীণ, বিধবা এবং বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের আর্থিক সুবিধা আরও বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।