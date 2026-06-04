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WB Govt Pensioner's DR update: রাজ্যের পেনশনভোগীদের জন্য বিরাট সুখবর: ২০০৮-২০১৫-র বকেয়া মহার্ঘ ত্রাণ দেওয়া শুরু সরকারের, কবে, কী ভাবে, কোথায় পাবেন এই টাকা?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 04, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:52 PM IST

State Govt DR release update:  গত শুক্রবার থেকেই রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী এবং ফ্যামিলি পেনশনারদের অ্যাকাউন্টে বকেয়া মহার্ঘ ত্রাণ বা ডিআর (DR)-এর টাকা পাঠানো শুরু হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ (DA) এবং পেনশনারদের ডিআর বাবদ যে বিপুল অর্থ বকেয়া ছিল, আপাতত তা ধাপে ধাপে মিটিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

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ফ্যামিলি পেনশনারদের অ্যাকাউন্টে বকেয়া মহার্ঘ

নবান্নের পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে, এই দীর্ঘ সময়কালের বকেয়া অর্থ বিতরণের ক্ষেত্রে একটি বড় জটিলতা তৈরি হচ্ছিল।

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ফ্যামিলি পেনশনারদের অ্যাকাউন্টে বকেয়া মহার্ঘ

কারণ, বকেয়া মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু হতে হতে বহু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মূল কর্মী বা পেনশনভোগী ইতোমধ্যেই প্রয়াত হয়েছেন। 

 

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ফ্যামিলি পেনশনারদের অ্যাকাউন্টে বকেয়া মহার্ঘ

এই সমস্যা ও আইনি জটিলতা দূর করতে রাজ্য সরকার আগেই বিশেষ গাইডলাইন বা নির্দেশিকা চালু করেছিল।

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ফ্যামিলি পেনশনারদের অ্যাকাউন্টে বকেয়া মহার্ঘ

২৯ মে-র বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, যদি কোনও পেনশনার বা ফ্যামিলি পেনশনার ইতোমধ্যে মারা গিয়ে থাকেন, তবে তাঁর বকেয়া টাকা সংশ্লিষ্ট পেনশন বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ (Pension Disbursing Authority) নিম্নলিখিত নিয়মে প্রদান করবে।

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মনোনীত ব্যক্তি বা নমিনি

ডিআর বকেয়ার ক্ষেত্রে যদি মনোনীত ব্যক্তির (Nominee) নাম সংশ্লিষ্ট দফতরে বা ব্যাংকে সঠিকভাবে নথিভুক্ত থাকে, তবে সেই মনোনীত ব্যক্তিকেই সরাসরি অর্থ প্রদান করা হবে।

 

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পারিবারিক পেনশনভোগী

যদি বর্তমান পারিবারিক পেনশনভোগী (Family Pensioner) এবং মনোনীত ব্যক্তি একই হন, তবে টাকা সরাসরি তাঁর পেনশন অ্যাকাউন্টে চলে যাবে।

 

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আইনি উত্তরাধিকারী

যদি কোনও কারণে নমিনেশনের তথ্য না থাকে, তবে ২৩ মার্চ, ২০২৬ তারিখের ৭৫-এফ(পেন) নম্বর মেমোর নিয়ম অনুযায়ী উপযুক্ত আইনি উত্তরাধিকারীদের (Legal Heirs) প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে এবং যথাযথ যাচাইয়ের ভিত্তিতেই অর্থ প্রদান করা হবে।

 

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অর্থ দফতরের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও গাইডলাইন

নবান্নের অর্থ দফতর এই বকেয়া অর্থ বিতরণের পুরো প্রক্রিয়াটিকে স্বচ্ছ রাখতে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দিয়েছে

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পূর্ববর্তী মেমোর কার্যকারিতা

এই বকেয়া ডিআর বিতরণের পুরো প্রক্রিয়াটি গত ১৩ মার্চ, ২০২৬ তারিখের ৯৯৭-এফ(পি২) নম্বর মেমোর নিয়ম ও পদ্ধতি মেনেই পরিচালিত হবে।

 

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টাকা Adjustment

এপ্রিল ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া ডিআর প্রদানের ক্ষেত্রে যদি পরবর্তীতে কোনও কম বা বেশি টাকা দেওয়ার বিষয় নজরে আসে, তবে তা পরবর্তী পেমেন্ট বা পেনশনের সঙ্গে সেই টাকা পুষিয়ে দেবে বা Adjust করে নেওয়া হবে।

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পেনশনারদের জন্য কিছু জরুরি পরামর্শ

সরকারি অর্থ নির্বিঘ্নে অ্যাকাউন্টে পাওয়ার জন্য পেনশনারদের কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। 

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পেনশনারদের জন্য কিছু জরুরি পরামর্শ

প্রথমত, আপনার পেনশন অ্যাকাউন্টটি সম্পূর্ণ সচল (Active) রয়েছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা ট্রেজারির মাধ্যমে নিশ্চিত করুন।

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পেনশনারদের জন্য কিছু জরুরি পরামর্শ

দ্বিতীয়ত, মৃত পেনশনারদের পরিবারের ক্ষেত্রে বকেয়া দাবি করার জন্য বৈধ নমিনেশন সার্টিফিকেট অথবা 'লিগ্যাল হেয়ার সার্টিফিকেট' প্রস্তুত রাখুন এবং কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে দ্রুত পেনশন ডিসবার্সিং অথরিটির সাথে যোগাযোগ করুন।

TAGS:
West bengal
PENSIONERS
Dearness Relief
Arrear DR
WB government
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west bengal government
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