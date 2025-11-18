English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BIG Breaking on Primary Teacher Recruitment 2025: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বড় আপডেট! ১৩৪২১ শিক্ষক পদে নিয়োগ শুরু বুধেই, নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশেও প্রায় ৩৫ হাজার চাকরি...

West Bengal Primary Recruitment Case: অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ (WBBPE) রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক (Special Education Teachers) পদে নিয়োগের জন্য আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। মোট ২৩০৮ টি শূন্যপদে এই সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এই নিয়োগটি 'ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি স্কুল স্পেশাল এডুকেশন টিচার্স রিক্রুটমেন্ট রুলস, ২০২৫' (WBPETRR) অনুসারে পরিচালিত হবে বলে পর্ষদ জানিয়েছে। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ৩২ হাজ

| Nov 18, 2025, 03:58 PM IST
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

প্রায় তিন বছর বাদে ফের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করছে রাজ্য।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

 সূত্রের খবর, কী ভাবে আবেদন করতে হবে চাকরিপ্রার্থাদের, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য তার বিস্তারিত তথ্য আজ সন্ধের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ দিতে চলেছে।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে আগামীকাল

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

১৩৪২১ শূন্য পদে শুরু হচ্ছে নিয়োগ প্রক্রিয়া

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

আগামীকাল থেকেই আবেদন করতে পারবেন ইচ্ছুক কর্ম প্রার্থীরা।  

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

এক্ষেত্রে শূন্য পদের ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

আর তারপরেই আগামী কাল থেকে নিউ প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

২০২৩ সালের ১২ মে হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে ৪২৫০০ জন শিক্ষকের মধ্যে চাকরিচ্যুত হন প্রশিক্ষণহীন ৩২ হাজার শিক্ষক। প্রাক্তন বিচারপতির রায় ছিল, চাকরি বাতিল হলেও ওই শিক্ষকেরা স্কুলে যাবেন।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

হাই কোর্টের ওই দুই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য এবং পর্ষদ। সেখানে আবেদন জানান চাকরিহারাদের একাংশ।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

ফলে আগামী কয়েক মাসে রাজ্যে প্রাথমিক, নবম দশম এবং একাদশ দ্বাদশ মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হতে চলেছেন

