/রেশন কার্ড নিয়ে বড় আপডেট: বাড়িতে বাইক-ফ্রিজ থাকলে বাদ যাবে নাম? খাদ্য দফতরের কড়া নির্দেশিকা

Ration Card Rejection Criteria: বাড়িতে ফ্রিজ, এসি কিংবা বাইক থাকলে কি আপনার রেশন কার্ড বাতিল হয়ে যাবে? জল্পনার অন্ত নেই সাধারণ মানুষের মধ্যে। কিন্তু খাদ্য দফতরের আসল নির্দেশিকায় লুকিয়ে রয়েছে এমন এক চাঞ্চল্যকর সত্য, যা না জানলে বড় বিপদে পড়তে পারেন আপনি। কোন ভুলে হাতছাড়া হতে পারে আপনার রেশন? জেনে নিন।
বাড়িতে এসি-ফ্রিজ বা বাইক থাকলেই কি রেশন কার্ড বাতিল? সরকারের নিয়মে বড় চমক!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়িতে ফ্রিজ, এসি বা বাইক থাকলেই কি রেশন কার্ডের তালিকা থেকে নাম বাদ চলে যাবে? সাধারণ মানুষের মনে এই নিয়ে নানা জল্পনা ও সংশয় রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য দফতরের আসল নিয়ম এই বিষয়ে কী বলছে।
সোশ্যাল মিডিয়া বা বিভিন্ন মহলে প্রায়ই গুঞ্জন শোনা যায় যে বাড়িতে ফ্রিজ, এসি বা মোটরসাইকেল থাকলেই নাকি সরকারি রেশন কার্ড বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু খাদ্য দফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, শুধুমাত্র এই সাধারণ গৃহস্থালির জিনিসগুলি থাকলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেশন কার্ড বাতিল হয় না।
বর্তমান সময়ে একটি সাধারণ বাইক বা ফ্রিজ প্রায় প্রতিটি মধ্যবিত্ত বা সাধারণ পরিবারেরই অংশ। তাই কেবল বাড়ি বা ব্যবহারের জন্য একটি বাইক বা ফ্রিজ থাকার কারণে সরকার সাধারণ মানুষের রেশন কার্ড বাতিল করে না। এর জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট কিছু আর্থিক ও সামাজিক মাপকাঠি রয়েছে।
খাদ্য দফতরের নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনও পরিবারের কাছে চার চাকা গাড়ি (ব্যবসায়িক গাড়ি বাদে), বড় বহুতল বা বিশাল পাকা বাড়ি, কিংবা পরিবারের কোনো সদস্যের সরকারি চাকরি বা উচ্চ আয় থাকে, তবেই তারা বিনামূল্যে বা ভর্তুকিযুক্ত রেশন পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন না।
রেশন কার্ড বজায় রাখার ক্ষেত্রে মূলত পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ও কর দেওয়ার ক্ষমতা দেখা হয়। পরিবারে কেউ ইনকাম ট্যাক্সদাতা হলে বা বড় ব্যবসায়ী হলে খাদ্য সুরক্ষা আইনের নিয়মে তাদের রেশন কার্ডের ক্যাটাগরি পরিবর্তিত হতে পারে বা কার্ড বাতিল হতে পারে।
আপনার রেশন কার্ড নিয়ে যদি কোনো সংশয় থাকে, তবে ভুয়ো খবরে কান দেবেন না। সরাসরি আপনার এলাকার খাদ্য দফতর, রেশন দোকান বা সরকারি 'খাদ্য সাথী' পোর্টালে গিয়ে আপনার কার্ডের বর্তমান স্ট্যাটাস ও সঠিক নিয়মাবলী যাচাই করে নিন।