রাজ্য সরকারের বিরাট ঘোষণা: ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রকল্প 'সারথি', সবুজ সাথীর বদলে এই নতুন সুবিধা কারা পাবেন? কী যোগ্যতা? ভেরিফিকশনের নিয়ম কী?

Sabuj Sathi renamed as Sarathi: রাজ্যের স্কুলশিক্ষায় সরকারি সুবিধাকে আরও সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ করতে বড় সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। এতদিন ধরে রাজ্য সরকারের নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণের যে জনপ্রিয় প্রকল্প ‘সবুজ সাথী’ নামে পরিচিত ছিল, এবার তা সম্পূর্ণ নতুন রূপ পাচ্ছে। প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে ‘সারথি’ (SARATHI)। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র নামের বদলই নয়, গোটা বিতরণ প্রক্রিয়াতেই আনা হয়েছে একাধিক কড়া নিয়ম ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা।
প্রকল্পের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ইতোমধ্যেই নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের প্রোফাইল ভেরিফিকেশন বা তথ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।
নবান্ন থেকে প্রকাশিত নতুন গাইডলাইনে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকাদের সরাসরি 'SARATHI' পোর্টালে লগ-ইন করে নবম শ্রেণির প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর নথি বাধ্যতামূলকভাবে যাচাই করতে হবে।
পোর্টাল মারফৎ শিক্ষকরা কেবল ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইল নম্বর ও বর্তমান ঠিকানা সংশোধন করতে পারবেন।
যদি নাম বা অন্যান্য তথ্যে কোনো ভুল থাকে, তবে নতুন করে পুরো ডেটা এন্ট্রি করতে হবে।
পুরনো সুবিধার তথ্য যাচাই: সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াটি আগে কখনও কোনো সরকারি প্রকল্পের অধীনে সাইকেল পেয়েছে কি না, তা বাধ্যতামূলকভাবে পোর্টালে যাচাই এবং আপডেট করতে হবে, যাতে কোনওভাবেই দ্বৈত সুবিধা (duplication) না ঘটে।
স্কুল থেকে তথ্য যাচাই সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্রধান শিক্ষককে পোর্টালে ‘Submit’ করতে হবে এবং পরবর্তীতে ‘Finalize’ অপশনে ক্লিক করতে হবে। একবার তথ্য ‘Finalize’ হয়ে গেলে তাতে আর নতুন করে কোনও পরিবর্তন করা যাবে না।
১. স্কুলের জমা দেওয়া তথ্য পর্যায়ক্রমে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (SI), সহকারী অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (ASI) এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (DI) স্তরে নিখুঁতভাবে যাচাই করা হবে। ২. জেলা স্তরে ভ্যালিডেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেই তৈরি হবে মূল 'Distribution Muster Roll'। ৩. এই তালিকার ভিত্তিতেই ব্লক ও পুরসভা স্তরে সাইকেল পৌছে দেওয়া এবং বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট 'ডেলিভারি পয়েন্ট' নির্ধারণ করা হবে।
সাইকেল বিতরণের পর সমগ্র প্রক্রিয়া শেষ হবে না। প্রতিটি ডেলিভারি পয়েন্টে সাইকেল দেওয়ার কাজ শেষ হলে সেই বিতরণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিস্তারিত তথ্য ও রসিদ পুনরায় 'SARATHI' পোর্টালে আপলোড করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
পাশাপাশি প্রশাসনিক বা সিএজি (CAG) অডিটের কথা মাথায় রেখে সমস্ত যাচাই করা নথি এবং মাস্টার রোলের হার্ড কপি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য জুড়ে সাইকেল বিতরণের এই নতুন গাইডলাইন ইতোমধ্যেই প্রতিটি জেলায় জেলাশাসক ও শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো শুরু হয়ে গেছে।
নতুন নাম 'সারথি'-র হাত ধরে এবার আরও নিপুণ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের হাতে সাইকেল পৌঁছে দিতে প্রস্তুত রাজ্য প্রশাসন।