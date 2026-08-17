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স্কুল পড়ুয়াদের জন্য বড় খবর! অগাস্টেই টানা তিন দিন ছুটি, জারি বিজ্ঞপ্তি

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 17, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:24 PM IST

School Holidays:  অগাস্টের শেষ সপ্তাহে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য অপেক্ষা করছে এক বিরাট চমক। রুটিনমাফিক ক্লাসের মাঝেই হঠাৎ করে লম্বা ছুটির ঘোষণা ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। ঠিক কদিনের ছুটি মিলতে চলেছে এবং কোন বিশেষ কারণে এই স্বস্তি?

 

পড়াশোনার মাঝেই আচমকা ছুটির ঘোষণা! অগাস্টের শেষ সপ্তাহে টানা ছুটি। 

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অগাস্টের শেষ সপ্তাহে টানা ৩ দিন ছুটি!

পশ্চিমবঙ্গের স্কুল পড়ুয়াদের জন্য দারুণ খুশির খবর। চলতি মাসের শেষেই রাজ্যের স্কুলগুলিতে টানা তিন দিন ছুটি থাকতে চলেছে। 

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কেন থাকছে এই বিশেষ ছুটি?

সামনে আসছে রাখি বন্ধন উৎসব। এই বিশেষ উৎসব এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলি মিলিয়ে রাজ্যের স্কুলগুলিতে নতুন ছুটির নোটিস জারি করা হয়েছে। 

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কবে থেকে কবে পর্যন্ত ছুটি থাকবে?

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২৮ অগাস্ট শুক্রবার রাখি বন্ধনের ছুটি এবং তার সঙ্গে শনি ও রবিবার মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীরা টানা তিন দিনের ছুটি উপভোগ করতে পারবে। 

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পড়ুয়াদের জন্য বাড়তি আনন্দের সুযোগ

নিয়মিত পড়াশোনার রুটিনের মাঝে সপ্তাহের শেষের এই লম্বা ছুটি পড়ুয়াদের মনে বাড়তি আনন্দ এনে দেবে। বিজ্ঞপ্তি সামনে আসতেই তা দ্বিগুণ হবে বলাই বাহুল্য। 

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সেপ্টেম্বর মাসেও রয়েছে ছুটির তালিকা

অগাস্ট মাসের শেষের এই ছুটির আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই সেপ্টেম্বর মাসেও একাধিক উৎসবের জন্য ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার গণেশ পুজো এবং ১৮ সেপ্টেম্বর পড়েছে বিশ্বকর্মা পুজো।

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অগাস্টেও ছুটি পেয়েছে পড়ুয়ারা

এমনিতেই অগাস্টে ছিল স্বাধীনতা দিবসের ছুটি। যে সকল স্কুল শনিবার খোলা থাকে তারা ১৫ অগাস্ট ছুটি দিয়েছিল। আর যে সকল স্কুল এমনিতেই শনিবার বন্ধ থাকে তারা ছুটি দিয়েছে ১৭ অগাস্ট সোমবার।

TAGS:
School Holidays

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