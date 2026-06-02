West Bengal schools: রাজ্য জুড়ে হিটওয়েভ, ছুটির পর প্রথম দিনই স্কুল নিয়ে সরকারের বড় সিদ্ধান্ত!

Written BySoumita Khan
Published: Jun 02, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 10:03 AM IST

West Bengal Heatwave: স্কুলগুলিকে আগামী দু’সপ্তাহ মর্নিং শিফটে ক্লাস করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সোমবার এই মর্মে একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলার পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্কুল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: রাজ্যের একাধিক জেলায় তীব্র গরম ও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি।

 

স্কুলগুলির জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। ছাত্রছাত্রীদের স্বস্তির কথা মাথায় রেখে আগামী দু’সপ্তাহ মর্নিং শিফটে ক্লাস করার অনুমতি দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর। 

সোমবার এই মর্মে একটি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। 

 

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সব জেলার আবহাওয়া এক নয়। তাই সংশ্লিষ্ট জেলার গরম ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের সুবিধামতো সকালবেলার সময়সূচি নির্ধারণ করতে পারবে। 

স্কুল শিক্ষা দফতরের এই নির্দেশিকায় পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে দুপুরের তীব্র রোদ থেকে বাঁচতে ক্লাসের সময় এগিয়ে আনা হচ্ছে। 

একই সঙ্গে পড়ুয়াদের পড়াশোনার যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেদিকেও কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে। স্কুল প্রশাসনকে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

