Bengal Weather Update: শীতের একেবারে শেষ পর্বে দাঁড়িয়ে বাংলা! সোম থেকেই হাওয়া বদল, লেটেস্ট আপডেট...

Bengal Weather Update: শীতের একেবারে শেষ পর্বে দাঁড়িয়ে বাংলা! সোম থেকেই হাওয়া বদল, লেটেস্ট আপডেট...
West Bengal Weather Update: শীতের একেবারে শেষ পর্বে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ। সোমবার থেকে বাড়বে তাপমাত্রা। শুক্রবার রাত পর্যন্ত হালকা মাঝারি কুয়াশা। সোমবার পর্যন্ত কুয়াশার সম্ভাবনা ও ঘনত্ব বাড়বে।
কলকাতার পারদ
পারদ পতন
পারদ পতন
শীতের শেষ ইনিংস
শীতের শেষ ইনিংস
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জেলাতে। শুক্রবার রাত পর্যন্ত হালকা মাঝারি কুয়াশা। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত কুয়াশার সম্ভাবনা ও ঘনত্ব বাড়বে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাতে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে।
উত্তরবঙ্গের
