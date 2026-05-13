WB Govt Holidays: কমতে চলেছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি? ছুটির দিন কমাচ্ছে সরকার?

Written BySUDESHNA PAULUpdated bySUDESHNA PAUL
Published: May 13, 2026, 09:07 PM|Updated: May 13, 2026, 09:14 PM

West Bengal State Government Employees Holidays: রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটিতে কোপ? কাজে গতি আনাই যার মূল লক্ষ্য।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য সরকারি কর্মী মানেই প্রচুর ছুটি, বারো মাসে তেরো পার্বণের ছুটি, এবার সেই দিন সম্ভবত শেষ হতে চলেছে। 

 

নয়া সরকারের আমলে সম্ভবত কোপ পড়তে চলেছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটিতে। এক ধাক্কায় কমে যেতে পারে রাজ্য সরকারি কর্মীদের সারা বছরের ছুটি। 

 

সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি নিয়ে নয়া নিয়ম জারি করতে পারে বিজেপি সরকার। কাজে গতি আনাই যার মূল লক্ষ্য।

 

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একের পর এক প্রশাসনিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। 

 

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে ছুটির ক্যালেন্ডারে ছিল ৪৯টি ছুটি। আর ২০২৬-এ বরাদ্দ রয়েছে ৫৩টি ছুটি। মানে আগেরবারের থেকে ৪টি বেশি। 

 

যদিও এরমধ্যে বেশ অনেকগুলি রবিবারে পড়েছে। 

 

এখন দেখার, জোরে লাউডস্পিকার থেকে অবৈধ টোল নিয়ে নির্দেশ জারির পর এবার ছুটি নিয়েও কোনও নির্দেশ জারি করে কিনা সরকার।

