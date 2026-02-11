English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • West Bengal School Teachers Retirement Age: অবিশ্বাস্য খবর! রাজ্যের সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের অবসরের সময়সীমা বাড়ছে? ৬০ থেকে বাড়তে পারে.. কেন?

West Bengal School Teacher's Retirement Age: অবিশ্বাস্য খবর! রাজ্যের সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের অবসরের সময়সীমা বাড়ছে? ৬০ থেকে বাড়তে পারে.. কেন?

West Bengal Govt Teacher's BIG UPDATE: সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুল শিক্ষকদের অবসরের বয়স বৃদ্ধি নিয়ে শিক্ষক মহলে যে জল্পনা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল, তা এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরে পৌঁছাল। প্রগ্রেসিভ টিচার্স ফোরাম-এর পক্ষ থেকে সম্প্রতি এই আবেদন জানানো হয়েছে। শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি? পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে এবং বর্তমান পরিকাঠামোগত শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষকদের অবসরের বয়সসীমা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করার আবেদন জানাল 'প্রগ্রেসিভ টিচার্স ফোরাম'। সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যম

| Feb 11, 2026, 02:00 PM IST
শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?

ফোরামের পক্ষ থেকে পেশ করা যুক্তিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সমমর্যাদার বিষয়টিকে। তাদের বক্তব্য, রাজ্যের সরকারি কলেজের অধ্যাপক এবং স্বাস্থ্য দফতরের চিকিৎসকদের অবসরের বয়সসীমা আগেই সরকার বাড়িয়ে ৬৫ বছর করেছে।   

শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?

স্কুল শিক্ষকরাও যেহেতু রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাই তাদের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম কার্যকর হওয়া উচিত। সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে এই বৈষম্য দূর করার দাবি তোলা হয়েছে।  

শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?

রাজ্যের বহু সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে বর্তমানে শিক্ষকের অভাব চরমে। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও গণিতের মতো বিষয়ে শিক্ষক না থাকায় বহু প্রান্তিক স্কুলের পঠনপাঠন প্রায় লাটে উঠেছে।   

শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?

সংগঠনের দাবি, যদি অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অবসরের বয়স বাড়ানো যায়, তবে এই শূন্যতা কিছুটা হলেও সামাল দেওয়া সম্ভব হবে। অভিজ্ঞতার অভাব যেখানে শিক্ষার মানকে প্রভাবিত করছে, সেখানে এই প্রবীণ শিক্ষকরাই হতে পারেন রক্ষাকবচ।  

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বনাম স্থায়ীকরণ

চিঠিতে একটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত বিষয় তুলে ধরা হয়েছে— তা হলো 'গেস্ট টিচার' বা অতিথি শিক্ষক নিয়োগ। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অনেক স্কুল থেকে শিক্ষক অবসর নেওয়ার পর পরিকাঠামো বজায় রাখতে সেই একই শিক্ষককে আবার চুক্তিভিত্তিক ভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে।

শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?

'যদি ৬০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোনো শিক্ষকের পরিষেবা পুনরায় প্রয়োজন হয়, তবে তাঁকে সরাসরি ৬৫ বছর পর্যন্ত চাকরিতে বহাল রাখা হচ্ছে না কেন? এতে একদিকে যেমন শিক্ষকের সামাজিক সম্মান বজায় থাকে, তেমনি স্কুলের প্রশাসনিক কাজেও ধারাবাহিকতা থাকে।'  

শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?

এই প্রস্তাব সামনে আসার পর থেকেই রাজ্যের মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে, তাদের মূল অস্ত্র হলো 'অভিজ্ঞতা'। তাদের মতে, একজন প্রবীণ শিক্ষক যত সহজে বিষয়বস্তু ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন, তা নতুনদের পক্ষে সময়সাপেক্ষ।  

শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?

অন্যদিকে, একটি বিশাল অংশের মানুষের উদ্বেগ হলো 'নতুন নিয়োগ' নিয়ে। বিশেষ করে রাজ্যের হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী যারা স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) নিয়োগের আশায় দিন গুনছেন, তাদের মনে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। 

শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?

অবসরের বয়স বাড়ানো হলে নতুন শূন্যপদ তৈরি হবে না। এর ফলে চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা আরও বাড়বে। শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন প্রজন্মের ধ্যান-ধারণার প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হবে।

শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন এবং সাম্প্রতিক বাজেটের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে কতটা পথ এগোবে, তা নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে।   

শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?

একদিকে শিক্ষক সংকট মেটানো ও অভিজ্ঞতার কদর করা, অন্যদিকে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির চাপ— এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সরকারের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ।   

শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তই এখন নির্ধারণ করবে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ অভিমুখ কোন দিকে যাবে।  

