West Bengal School Teacher's Retirement Age: অবিশ্বাস্য খবর! রাজ্যের সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের অবসরের সময়সীমা বাড়ছে? ৬০ থেকে বাড়তে পারে.. কেন?

West Bengal School Teacher's Retirement Age: অবিশ্বাস্য খবর! রাজ্যের সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের অবসরের সময়সীমা বাড়ছে? ৬০ থেকে বাড়তে পারে.. কেন?
West Bengal Govt Teacher's BIG UPDATE: সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুল শিক্ষকদের অবসরের বয়স বৃদ্ধি নিয়ে শিক্ষক মহলে যে জল্পনা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল, তা এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরে পৌঁছাল। প্রগ্রেসিভ টিচার্স ফোরাম-এর পক্ষ থেকে সম্প্রতি এই আবেদন জানানো হয়েছে। শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি? পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে এবং বর্তমান পরিকাঠামোগত শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষকদের অবসরের বয়সসীমা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করার আবেদন জানাল 'প্রগ্রেসিভ টিচার্স ফোরাম'। সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যম
শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?
শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?
শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?
শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?
চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বনাম স্থায়ীকরণ
শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?
শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?
শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?
শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?
শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?
শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?
শিক্ষক সংকট মোচনে কি সমাধান অবসরের বয়স বৃদ্ধি?
