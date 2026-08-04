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বুধেই দক্ষিণবঙ্গে ধেয়ে আসছে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি! ভাসবে উত্তরবঙ্গও, ৩ জেলায় লাল সতর্কতা

Published: Aug 04, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:18 PM IST

West Bengal Weather Update: উত্তর থেকে দক্ষিণ। রাজ্যজুড়ে দুর্যোগের ঘনঘটা। জেনে নিন আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট।

অয়ন ঘোষাল:  আগামীকাল বুধবার দক্ষিণের চার জেলাতে কমলা সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর। ভাসবে উত্তরবঙ্গও। 

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রাজ্যের দুর্যোগের ঘনঘটা। ধেয়ে আসছে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি! আগামীকাল বুধবার দক্ষিণের চার জেলাতে কমলা সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর। ভাসবে উত্তরবঙ্গও। ৩ জেলায় লাল সতর্কতা।

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দক্ষিণবঙ্গে কাল বুধবার থেকে ক্রমশ বাড়বে বৃষ্টি। শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ লক্ষ্যণীয় ভাবে বাড়তে পারে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি থাকবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। 

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ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দক্ষিণের চার জেলাতে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান। বাকি সমস্ত জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।  সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।

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বৃহস্পতিবার ৬ অগাস্ট বৃষ্টি আরও বাড়বে। সেদিন দক্ষিণবঙ্গের নিচের দিকের জেলা এবং কলকাতায় ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। যে বৃষ্টি চলতে পারে শুক্রবার দুপুর বা বিকেল পর্যন্ত। 

 

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শনিবার থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে। রবিবারে হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। উইকেন্ডে আপাতত কোন সতর্কবার্তা নেই দক্ষিণবঙ্গে।

 

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উত্তরবঙ্গে  প্রবল দুর্যোগের লাল সর্তকতা তিন জেলাতে। ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা অর্থাৎ অত্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলাতে। 

 

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 কালিম্পং ও কোচবিহারে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তর দিনাজপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। ঝড় বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে উত্তর দিনাজপুরে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে।

 

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বুধবার দুর্যোগের ঘনঘটা বাড়বে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জেলাতে অতি বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। মালদা এবং দুই দিনাজপুর জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি মালদা ও দুই দিনাজপুরে।

 

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