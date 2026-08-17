/কলকাতা যেন মিনি সমুদ্র! অথৈ স্রোতের সামনে থ বেহালা থেকে বাগবাজার; চেনা যাচ্ছে না সল্টলেক, নিউটাউন

Kolkata waterlogged: বাংলায় গভীর নিম্নচাপের জেরে হাওড়া ও কলকাতার একাধিক নিচু এলাকা জলমগ্ন। এর মাঝেই আবহাওয়া দফতর দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাধারণ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে এবং খোলা বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকার বিশেষ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।
গভীর নিম্নচাপ ও টানা বর্ষণে বিপর্যস্ত জনজীবন, জলমগ্ন হাওড়া-কলকাতা, জারি আবহাওয়া দফতরের হলুদ সতর্কতা!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৭ অগাস্ট ২০২৬ সালের সকাল ৫:৩০ টার তথ্য অনুযায়ী, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন এলাকার নিম্নচাপটি ঘনীভূত হয়ে উপকূলবর্তী পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের সংলগ্ন এলাকায় (কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল) অবস্থান করছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে ঝাড়খণ্ডের দিকে উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
টানা বৃষ্টির জেরে নিউটাউনের গৌরাঙ্গ নগরের সত্যজিত্ পল্লীর একাধিক রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এছাড়া লেকটাউন, বাঙুর, শ্রীভূমি ও দমদম পার্ক এলাকায় জল জমার কথা জানানো হয়েছে এবং জল জমলে জানানোর জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি প্রবল বর্ষণে নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনও জল থই থই করছে।
নাগারে বৃষ্টির জেরে উত্তর হাওড়ার বাবুডাঙ্গা শ্রীরাম ঢ্যাং রোডে প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন একটি তিন তলা বাড়ির ভেতরের অংশ খসে পড়ে এবং ঘরে এক ব্যক্তি আটকে পড়েন। তবে দমকল কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন। এছাড়া হাওড়া শহরের ৫০টি ওয়ার্ডের মধ্যে কমপক্ষে ২০টি ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।
হাওড়ার টিকিয়াপাড়া, সালকিয়া, বেলগাছিয়া, ঘুসুড়ি ও রামরাজাতলা সহ একাধিক নিচু এলাকায় হাঁটু সমান জল দাঁড়িয়ে প্রধান রাস্তা ও গৃহস্থের বাড়িতে নোংরা জল ঢুকে পড়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় হাওড়া পুরসভা অতিরিক্ত পাম্প বসিয়ে সরাসরি গঙ্গায় জল ফেলার ব্যবস্থা করলেও দফায় দফায় বৃষ্টির কারণে জল নামতে সমস্যা হচ্ছে।
১৭ অগাস্ট ২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ১ মিনিটে জারি করা আবহাওয়া দফতরের ওয়েদার ওয়ার্নিং অনুযায়ী পরবর্তী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার কিছু অংশে এর প্রভাব পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
উল্লিখিত জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানোর পাশাপাশি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে বজ্রাঘাতের বড় ঝুঁকি রয়েছে বলে সতর্ক করা হয়েছে।
বজ্রপাত ও ঝোড়ো আবহাওয়ার সময় জনসাধারণকে সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কোনও খোলা বৈদ্যুতিক তারে হাত না দেওয়ার এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ঘরের ভেতরে নিরাপদে থাকার অনুরোধ করা হয়েছে।