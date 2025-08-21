English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather: ভারী বৃষ্টি শুরু কলকাতায়, ঘন ঘন বাজ পড়ছে! কাল-পরশু বৃষ্টি বাড়বে! কতদিন চলবে দুর্যোগ?

West Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে চোখ রাঙাচ্ছে নতুন ঘূর্ণাবর্ত! গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে ঘনাচ্ছে বিপদ! জয়সলমেঢ় থেকে দীঘা পর্যন্ত বিস্তৃত ভয়ংকর এক...

| Aug 21, 2025, 03:56 PM IST
ঘূর্ণাবর্তে ভারী বৃষ্টি, দুর্যোগ

West Bengal Weather Update

অয়ন ঘোষাল: গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ এবং ওড়িশা লাগোয়া এলাকায় বঙ্গোপসাগরে নতুন করে আবার একটি ঘূর্ণাবর্ত। যার জেরে ভারী বৃষ্টি শুরু কলকাতায়। ঘন ঘন বাজ পড়ছে কলকাতায়। জয়সলমেঢ় থেকে দীঘা পর্যন্ত বিস্তৃত সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা

ঘূর্ণাবর্তে ভারী বৃষ্টি, দুর্যোগ

West Bengal Weather Update

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, শুক্রবার ও শনিবার বৃষ্টি বাড়বে। সেই সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। 

ঘূর্ণাবর্তে ভারী বৃষ্টি, দুর্যোগ

West Bengal Weather Update

কমলা সতর্কতা জারি কলকাতা ও হাওড়া জেলায়। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের কাল শুক্রবার ও পরশু শনিবার মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দফতর। 

ঘূর্ণাবর্তে ভারী বৃষ্টি, দুর্যোগ

West Bengal Weather Update

দক্ষিণবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু। সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারেও উপরের দিকে জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। শনিবার ও রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা মালদা ও দুই দিনাজপুরে। 

ঘূর্ণাবর্তে ভারী বৃষ্টি, দুর্যোগ

West Bengal Weather Update

পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে সব জেলায়। 

ঘূর্ণাবর্তে ভারী বৃষ্টি, দুর্যোগ

West Bengal Weather Update

শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। শনিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা হাওড়া পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলাতে।

ঘূর্ণাবর্তে ভারী বৃষ্টি, দুর্যোগ

West Bengal Weather Update

রবিবার ভারী বৃষ্টি মূলত পশ্চিমের জেলাগুলিতে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলাতে। সোমবারেও পশ্চিমের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি হবে বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে।  

ঘূর্ণাবর্তে ভারী বৃষ্টি, দুর্যোগ

West Bengal Weather Update

কলকাতায় আজও বৃষ্টি। মূলত মেঘলা আকাশ এবং পাসিং সাওয়ার রেইন। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে শহরে। কাল বৃষ্টি বাড়বে কলকাতায়।

ঘূর্ণাবর্তে ভারী বৃষ্টি, দুর্যোগ

West Bengal Weather Update

রবিবার ভারী বৃষ্টি মূলত পশ্চিমের জেলাগুলিতে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলাতে। 

