Zee News Bengali
Bengal Weather Updates: অষ্টম নিম্নচাপের জন্য শনিবার পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে! বজ্রবিদ্য়ুত্‍ ‌আর দুর্যোগ চলবে ক'দিন? জেনে নিন...

অয়ন ঘোষাল: গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ এবং ওড়িশা লাগোয়া এলাকায় বঙ্গোপসাগরে নতুন করে আবার একটি ঘূর্ণাবর্ত। যার জেরে ভারী বৃষ্টি শুরু কলকাতায়। ঘন ঘন বাজ পড়ছে কলকাতায়। জয়সলমেঢ় থেকে দীঘা পর্যন্ত বিস্তৃত সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা

| Aug 21, 2025, 08:27 PM IST
1/9

অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে

শনি ও রবি বৃষ্টি বাড়তে পারে নিচের দিকে জেলা মালদা ও দিনাজপুরে। উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস আগামী বুধবার পর্যন্ত।

2/9

অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে

উত্তরবঙ্গে আজ অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আলিপুরদুয়ারে। দার্জিলিং থেকে কোচবিহার পর্যন্ত পাঁচ জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে সোমবার পর্যন্ত।

3/9

অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে

আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। বৃষ্টি চলাকালীন ৩০ থেকে কোথাও কোথাও ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হওয়া। সঙ্গে ঘন ঘন বাজ পড়ার সতর্কতা। 

4/9

অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে

কলকাতায় ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কলকাতায় কাল ভারী বৃষ্টি।  কলকাতা ছাড়াও হাওড়া হুগলি উত্তর ২৪ পরগনা নদিয়া ও ঝাড়গ্রাম জেলাতে ভারী বৃষ্টি। কলকাতায় আগামীকাল ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে।

5/9

অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে

অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব বর্ধমান বাঁকুড়া পুরুলিয়া জেলায়। 

6/9

অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে

দক্ষিণবঙ্গে আজও কাল ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি বেশিরভাগ জেলাতে। সবথেকে বেশি বৃষ্টি হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়।

7/9

অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে

এই সিস্টেমের জেরে বঙ্গোপসাগর উত্তাল হবে। আগামী শনিবার ২৩ তারিখ পর্যন্ত বাংলা ওড়িশা উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। 

8/9

অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার ওপরে একটি শক্তিশালী ঘুর্নাবর্ত তৈরি হয়েছে। এর প্রভাবে চলতি মরশুমে বঙ্গোপসাগরে অষ্টম নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে আগামী ২৪ অগাষ্ট রাতে অথবা ২৫ অগাষ্ট সকালের দিকে। 

9/9

অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে

রবিবার ভারী বৃষ্টি মূলত পশ্চিমের জেলাগুলিতে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলাতে। 

