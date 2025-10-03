Bengal Weather: অতি গভীর নিম্নচাপ! ভারী বৃষ্টি, সঙ্গে ৫৫ কিমি বেগে হাওয়া, জারি বিশেষ সর্তকতা...
West Bengal Weather Update: পাঁচটি জেলায় লাল সর্তকতা এবং কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নিম্নচাপের ফলে উপকূলের জেলাগুলিতে ৩৫ থেকে ৪৫ সর্বোচ্চ ৫৫ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে।
আগামীকাল বৃষ্টি বেড়ে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হবে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। বাকি উপরের যে জেলাগুলি রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে ভাড়ি থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গের উপরে পাঁচটি জেলায় লাল সর্তকতা এবং কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি উত্তরবঙ্গের নিচের দিকে জেলাগুলি হালকা থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে ২৪ ঘন্টা পর থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই বিক্ষিপ্ত হালকা মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। এই গভীর নিম্নচাপের ফলে উপকূলের জেলাগুলিতে ৩৫ থেকে ৪৫ সর্বোচ্চ ৫৫ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে। তাই আগামী ২৪ ঘণ্টা মৎস্যজীবীদের সমুদ্র যেতেন মানা করা হয়েছে।
রবিবার কার্নিভালের দিন বৃষ্টিপাত অনেকটাই কমবে, তবে মেঘলা আকাশ থাকবে এবং বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সন্ধ্যাবেলায়। ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। চন্দননগর ও সন্দেশখালি তে যে টর্নেডো হয়েছে এইগুলো নিম্নচাপের সময় হতেই পারে যখন কোন নিম্নচাপ বা গভীর নিম্নচাপ তৈরি হয় তখন বজ্রগর্ভ মেয়ে তৈরি হয় এবং দমকা হওয়ার সৃষ্টি হয় এবং এই দমকা হওয়ার ফলেই এই টর্নেডো তৈরি হতে পারে এবং সেরকম টাই হয়েছিল স্থানীয়ভাবে।
