Bengal Weather: অতি গভীর নিম্নচাপ! ভারী বৃষ্টি, সঙ্গে ৫৫ কিমি বেগে হাওয়া, জারি বিশেষ সর্তকতা...

West Bengal Weather Update: পাঁচটি জেলায় লাল সর্তকতা এবং কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নিম্নচাপের ফলে উপকূলের জেলাগুলিতে ৩৫ থেকে ৪৫ সর্বোচ্চ ৫৫ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে। 

| Oct 03, 2025, 06:00 PM IST
1/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

অয়ন ঘোষাল: বৃহস্পতিবার অতিগভীর নিম্নচাপ শুক্রবার গভীর নিম্নচাপ রূপে ওড়িশার সম্বলপুরের কাছাকাছি অবস্থান করছে। এই গভীর নিম্নচাপটি উত্তর ওড়িশার উত্তর উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। পরবর্তীকালে ছত্তিশগড়ের দিকে অভিমুখ থাকবে।

2/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গের দিকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করছে। এর ফলে আগামী কয়েকদিন বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমের কয়েকটি জেলা যেমন মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পুরুলিয়া, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে এক দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।  

3/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

বাদবাকি জেলায় মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে, ২৪ ঘন্টা পরে আমাদের দক্ষিণবঙ্গে একটু কমবে, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এক দুই জায়গায় আগামীকাল ভারি বৃষ্টি হতে পারে বাকি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে।

4/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

এই নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তরবঙ্গে শুক্রবার থেকে বৃষ্টিপাত অনেকটাই বাড়বে। উত্তরবঙ্গে সমস্ত জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত তার সঙ্গে ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার। কোচবিহার ও কালিংপং-এ ভারী বৃষ্টি হবে। 

5/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

আগামীকাল বৃষ্টি বেড়ে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হবে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। বাকি উপরের যে জেলাগুলি রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে ভাড়ি থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গের উপরে পাঁচটি জেলায় লাল সর্তকতা এবং কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি উত্তরবঙ্গের নিচের দিকে জেলাগুলি হালকা থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে।  

6/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

৫ অক্টোবর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উত্তরবঙ্গে খানিকটা কমে যাবে, ৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গের দৃষ্টি কমে যাবে। দক্ষিণবঙ্গে ২৪ ঘন্টা পর থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই বিক্ষিপ্ত হালকা মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা।

7/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

দক্ষিণবঙ্গে ২৪ ঘন্টা পর থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই বিক্ষিপ্ত হালকা মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। এই গভীর নিম্নচাপের ফলে উপকূলের জেলাগুলিতে ৩৫ থেকে ৪৫ সর্বোচ্চ ৫৫ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে। তাই আগামী ২৪ ঘণ্টা মৎস্যজীবীদের সমুদ্র যেতেন মানা করা হয়েছে।

8/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

রবিবার কার্নিভালের দিন বৃষ্টিপাত অনেকটাই কমবে, তবে মেঘলা আকাশ থাকবে এবং বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সন্ধ্যাবেলায়। ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। চন্দননগর ও সন্দেশখালি তে যে টর্নেডো হয়েছে এইগুলো নিম্নচাপের সময় হতেই পারে যখন কোন নিম্নচাপ বা গভীর নিম্নচাপ তৈরি হয় তখন বজ্রগর্ভ মেয়ে তৈরি হয় এবং দমকা হওয়ার সৃষ্টি হয় এবং এই দমকা হওয়ার ফলেই এই টর্নেডো তৈরি হতে পারে এবং সেরকম টাই হয়েছিল স্থানীয়ভাবে।

