/সাগরে ফুঁসছে শক্তিশালী নিম্নচাপ! টানা ৫দিন দুর্যোগের মুখে বাংলা, দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট

West Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে একটি শক্তিশালী নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে। এর প্রভাবে ৪ থেকে ৮ জুলাই দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। আজ ও আগামীকাল বৃষ্টি কম হবে, তবে চরম ভ্যাপসা গরম থাকবে।
অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে আপাতত আর কোনো সতর্কতা নেই। আজ থেকে মৌসুমি বায়ুর হালকা মাঝারি বৃষ্টি পরবর্তী ৫ দিন।
দক্ষিণবঙ্গে আজ এবং কাল বৃষ্টির পরিমাণ কম। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৯৭ থেকে ১০০ শতাংশ। চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতি।
দক্ষিণবঙ্গে চলতি উইকেন্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। শনিবার বৃদ্ধি পাবে বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা।
বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের হাত ধরে ৪ থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত বিশেষত উপকূলের জেলায় ভারী বা অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা-সহ নীচের দিকের সমস্ত জেলায় বাড়বে বৃষ্টি।
আগামীকাল শুক্রবার ৩ জুলাই বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে অত্যন্ত শক্তিশালী নিম্নচাপ। নিম্নচাপ সমুদ্র পৃষ্ঠে শক্তি বাড়াবে এবং ৫ তারিখ নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ উপকূলের লাগোয়া স্থলভাগের কাছাকাছি আসবে বলে এখনও পর্যন্ত পূর্বাভাস।
উইকেন্ডে শনিবারে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ উপকূলের জেলাতে। কলকাতা-সহ বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি।
রবিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। রবিবার অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টি পাবে কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং ঝাড়গ্রাম জেলা। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।
কলকাতায় কাল শুক্রবার রাত বা পরশু শনিবার সকাল থেকে বৃষ্টি বাড়বে। রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা শহরে। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি হতে পারে।