/পাহাড়ে ধস, সমতলে প্লাবনের শঙ্কা! সপ্তাহজুড়ে কোন কোন জেলায় চরম দুর্যোগ?

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে ধস ও নদীর জলস্তর বৃদ্ধির শঙ্কা রয়েছে; কিছু জেলায় লাল সতর্কতা জারি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টির সতর্কতা থাকলেও কলকাতায় সোম-মঙ্গলবার অস্বস্তি থাকবে। তবে বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতায়। বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার কলকাতায় কমলা সতর্কতা জারি হতে পারে।
অয়ন ঘোষাল: রাজ্যজুড়ে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে বর্ষা। মৌসুমি অক্ষরেখা এবং নিম্নচাপের টানে চলতি সপ্তাহের শুক্রবার পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতিভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা রয়েছে। কোচবিহার ও কালিম্পং জেলায় পরিস্থিতি আরও বিগড়ে গিয়ে লাল সতর্কতা জারি হতে পারে। মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জারি থাকবে হলুদ সতর্কতা।
অতিবৃষ্টির কারণে পার্বত্য এলাকায় ধস নামার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা ও রাইডাক নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে নিচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে।
সোমবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ছে। উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
বাকি সব জেলায় ৩০-৪০ কিমি গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া-সহ হালকা থেকে মাঝারি এবং কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে এই সতর্কতা বহাল থাকবে।
কলকাতাবাসীর জন্য সোম ও মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। মেঘলা আকাশ ও হালকা ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও আর্দ্রতাজনিত গুমোট অস্বস্তি বজায় থাকবে। তবে বুধবার থেকে শুক্রবার কলকাতায় বৃষ্টির দাপট বাড়বে এবং জারি হতে পারে কমলা সতর্কতা।