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পাহাড়ে ধস, সমতলে প্লাবনের শঙ্কা! সপ্তাহজুড়ে কোন কোন জেলায় চরম দুর্যোগ?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 03, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:46 AM IST

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে ধস ও নদীর জলস্তর বৃদ্ধির শঙ্কা রয়েছে; কিছু জেলায় লাল সতর্কতা জারি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টির সতর্কতা থাকলেও কলকাতায় সোম-মঙ্গলবার অস্বস্তি থাকবে। তবে বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতায়। বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার কলকাতায় কমলা সতর্কতা জারি হতে পারে। 

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গোটা রাজ্য জুড়ে শুক্রবার পর্যন্ত বর্ষার তাণ্ডব

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যজুড়ে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে বর্ষা। মৌসুমি অক্ষরেখা এবং নিম্নচাপের টানে চলতি সপ্তাহের শুক্রবার পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

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উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি

সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতিভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা রয়েছে। কোচবিহার ও কালিম্পং জেলায় পরিস্থিতি আরও বিগড়ে গিয়ে লাল সতর্কতা জারি হতে পারে। মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জারি থাকবে হলুদ সতর্কতা।

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পাহাড়ে ধসের আশঙ্কা

অতিবৃষ্টির কারণে পার্বত্য এলাকায় ধস নামার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা ও রাইডাক নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে নিচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে।

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দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি

সোমবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ছে। উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। 

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৩০-৪০ কিমি গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া

বাকি সব জেলায় ৩০-৪০ কিমি গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া-সহ হালকা থেকে মাঝারি এবং কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে এই সতর্কতা বহাল থাকবে।

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কলকাতা আবহাওয়া

কলকাতাবাসীর জন্য সোম ও মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। মেঘলা আকাশ ও হালকা ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও আর্দ্রতাজনিত গুমোট অস্বস্তি বজায় থাকবে। তবে বুধবার থেকে শুক্রবার কলকাতায় বৃষ্টির দাপট বাড়বে এবং জারি হতে পারে কমলা সতর্কতা।

TAGS:
Bengal Weather
monsoon

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