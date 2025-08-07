English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather: উত্তাল বঙ্গোপসাগর, প্রবল বৃষ্টি, নদীতে বাড়বে জলস্তর! ক'দিন চলবে এমন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া?

West Bengal Weather Update: উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস সমুদ্রে। ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জল স্তর বাড়বে, সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। 

| Aug 07, 2025, 05:49 PM IST
1/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

অয়ন ঘোষাল: মৌসুমী অক্ষরেখা হিমালয়ের পাদদেশ এলাকা বরাবর বিস্তৃত। একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা এলাকায়। এর প্রভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস সমুদ্রে। বাংলা ওড়িশা উপকূলের মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আগামী ২৪ ঘন্টার জন্য এই সতর্কবার্তা। 

2/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

বৃহস্পতিবার অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলাতে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।   

3/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

শুক্রবার শনিবার এবং রবিবার তিন দিন ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। সোমবারে ফের অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। অতি ভারী বৃষ্টি হবে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টি কোচবিহার জেলাতে।  

4/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

মঙ্গলবার ও বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জল স্তর বাড়বে। তিস্তা তোর্সা জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়বে। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। দার্জিলিং, কালিম্পং-এর পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা।

5/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।  পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস। 

6/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

শুক্রবার পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে ভারী বৃষ্টি। শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ- সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি।  বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ 24 পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে।

7/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

রবিবার এবং সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কিছু এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুই এক পশলা বৃষ্টি সম্ভাবনা থাকবে।

8/8

আবহাওয়া আতঙ্ক

Weather Update

সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা তার থেকেও বাড়বে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকাতেই অস্বস্তি বাড়বে।

