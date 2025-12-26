Bengal Weather Update: শুক্রবারই মরশুমের শীতলতম দিন, বছর শেষে বাড়বে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা!
West Bengal Weather Update: শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। এদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পারদ পতন হয়েছে বীরভূমে। বীরভূমের তাপমাত্রা ৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে পশ্চিমের জেলাগুলিতে কলকাতা তুলনায় ৩ থেকে ৪° তাপমাত্রা কম থাকবে। আগামী দুদিন সকালে ঘন কুয়াশা।
