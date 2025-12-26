English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: শুক্রবারই মরশুমের শীতলতম দিন, বছর শেষে বাড়বে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা!

West Bengal Weather Update: শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। এদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পারদ পতন হয়েছে বীরভূমে। বীরভূমের তাপমাত্রা ৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে পশ্চিমের জেলাগুলিতে কলকাতা তুলনায় ৩ থেকে ৪° তাপমাত্রা কম থাকবে। আগামী দুদিন সকালে ঘন কুয়াশা। 

| Dec 26, 2025, 06:06 PM IST
রক্তিমা দাস: বছরের শেষ পাঁচদিন জাঁকিয়ে শীতের আমেজ বঙ্গ জুড়ে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির ঘরে থাকার সম্ভাবনা। যা স্বাভাবিকের তুলনায় কম।   

তবে ১ জানুয়ারি থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে। একইসঙ্গে নিউ ইয়ারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়ে ২৪ ডিগ্রির ঘরে থাকার সম্ভাবনা। বছর বিদায়ের সঙ্গেই কিছুটা কমবে শীতের দাপট।   

তবে হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও, নতুন বছরের সঙ্গে শীতের বিদায় এমনটা নয়। নিউ ইয়ারের প্রথম এক দু সপ্তাহ তাপমাত্রা কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী থাকলেও, জানুয়ারির মাঝামাঝি ফের পারদ পতনের সম্ভাবনা রয়েছে।  

শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। এদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পারদ পতন হয়েছে বীরভূমে।   

শুক্রবার বীরভূমের তাপমাত্রা ৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে পশ্চিমের জেলাগুলিতে কলকাতা তুলনায় ৩ থেকে ৪° তাপমাত্রা কম থাকবে। আগামী দুদিন সকালে ঘন কুয়াশা।   

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রে আগামী কদিন কুয়াশার দাপট থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের মতো একইভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় কম রয়েছে।   

শুক্রবার দার্জিলিঙের তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কালিম্পং এর তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। একইভাবে উত্তরবঙ্গের নিচের জেলাগুলির তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের তুলনায় কম রয়েছে। নিউ ইয়ারে দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গেও কিছুটা তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা।

