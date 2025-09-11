English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

West Bengal Weather Update: গরমে নাজেহাল বঙ্গবাসী! ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি-বজ্রপাত, ৩ জেলায় কমলা সতর্কতা...

Bengal Weather Update: এদিন বিকালে আবহাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয় যে, বৃহস্পতিবার সন্ধে ৭.৩০ থেকে ৮.৩০টার মধ্যে পুরুলিয়া জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে তীব্র বৃষ্টি, দমকা বাতাসের সম্ভাবনা। ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে বইবে ঝড়। তালিকায় রয়েছে আরও দুই জেলা। 

| Sep 11, 2025, 09:06 PM IST
1/8

আবহাওয়ার আপডেট

অয়ন ঘোষাল: সকালেই পূর্বাভাস ছিল যে বিকেলের পর বদলাবে আবহাওয়া। সন্ধে গড়াতেই এল হাওয়া অফিসের বড় আপডেট।   

2/8

আবহাওয়ার আপডেট

ভাদ্র মাসের কাঠফাটা রোদ এবং অসহ্য অস্বস্তি কাটিয়ে আজ থেকে ফের বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে।   

3/8

আবহাওয়ার আপডেট

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল, বিকেলে এল সতর্কতা।   

4/8

আবহাওয়ার আপডেট

বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি কয়েক পশলা বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে উপকূল এবং লাগোয়া কোনো কোনো এলাকায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইতে পারে।   

5/8

আবহাওয়ার আপডেট

এদিন বিকালে আবহাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয় যে, বৃহস্পতিবার সন্ধে ৭.৩০ থেকে ৮.৩০টার মধ্যে পুরুলিয়া জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে তীব্র বৃষ্টি, দমকা বাতাসের সম্ভাবনা। ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে বইবে ঝড়।   

6/8

আবহাওয়ার আপডেট

পুরুলিয়ার মতোই হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে তীব্র বৃষ্টি, দমকা বাতাসের সম্ভাবনা পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমানে।   

7/8

আবহাওয়ার আপডেট

উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দারাও পাবেন স্বস্তি। পুরুলিয়া, বর্ধমান ও উত্তর দিনাজপুরে জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা।   

8/8

আবহাওয়ার আপডেট

কলকাতায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও বিশ্বকর্মা পুজো অবধি সেইভাবে আর উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই কলকাতায়।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Palmistry Description: আপনার হাতে কি অর্ধচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্র চিহ্ন আছে? জ্যোতিষ বলছে, বিরাট ব্যাপার...

পরবর্তী অ্যালবাম

Palmistry Description: আপনার হাতে কি অর্ধচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্র চিহ্ন আছে? জ্যোতিষ বলছে, বিরাট ব্যাপার...

Palmistry Description: আপনার হাতে কি অর্ধচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্র চিহ্ন আছে? জ্যোতিষ বলছে, বিরাট ব্যাপার...

Palmistry Description: আপনার হাতে কি অর্ধচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্র চিহ্ন আছে? জ্যোতিষ বলছে, বিরাট ব্যাপার... 8
Kunickaa Sadanand: &#039;মেয়েরাই ইশারা করে, বলিউডে কেউ ধর্ষিত হয় না&#039;! কুণিকার কথায় ক্ষুব্ধ শানুর ছেলে বলে, &#039;ও নিজেই একটা...&#039;

Kunickaa Sadanand: 'মেয়েরাই ইশারা করে, বলিউডে কেউ ধর্ষিত হয় না'! কুণিকার কথায় ক্ষুব্ধ শানুর ছেলে বলে, 'ও নিজেই একটা...'

Kunickaa Sadanand: 'মেয়েরাই ইশারা করে, বলিউডে কেউ ধর্ষিত হয় না'! কুণিকার কথায় ক্ষুব্ধ শানুর ছেলে বলে, 'ও নিজেই একটা...' 10
Gorakhnath&#039;s Prophecy on Nepal: অবিশ্বাস্য! কয়েকশো বছর আগে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহকে আশীর্বাদ করে গুরু গোরক্ষনাথ বলেছিলেন...

Gorakhnath's Prophecy on Nepal: অবিশ্বাস্য! কয়েকশো বছর আগে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহকে আশীর্বাদ করে গুরু গোরক্ষনাথ বলেছিলেন...

Gorakhnath's Prophecy on Nepal: অবিশ্বাস্য! কয়েকশো বছর আগে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহকে আশীর্বাদ করে গুরু গোরক্ষনাথ বলেছিলেন... 8
New rule for Physiotherapist: করেন ফিজিয়োথেরাপি, আর নামের আগে দিব্বি লিখছেন Dr... অনেক হয়েছে, আর নয়! ডাক্তার ছাড়া কেউ পারবেন না, এল নির্দেশ...

New rule for Physiotherapist: করেন ফিজিয়োথেরাপি, আর নামের আগে দিব্বি লিখছেন Dr... অনেক হয়েছে, আর নয়! ডাক্তার ছাড়া কেউ পারবেন না, এল নির্দেশ...

New rule for Physiotherapist: করেন ফিজিয়োথেরাপি, আর নামের আগে দিব্বি লিখছেন Dr... অনেক হয়েছে, আর নয়! ডাক্তার ছাড়া কেউ পারবেন না, এল নির্দেশ... 8