West Bengal Weather Update: গরমে নাজেহাল বঙ্গবাসী! ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি-বজ্রপাত, ৩ জেলায় কমলা সতর্কতা...

West Bengal Weather Update: গরমে নাজেহাল বঙ্গবাসী! ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি-বজ্রপাত, ৩ জেলায় কমলা সতর্কতা...
Bengal Weather Update: এদিন বিকালে আবহাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয় যে, বৃহস্পতিবার সন্ধে ৭.৩০ থেকে ৮.৩০টার মধ্যে পুরুলিয়া জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে তীব্র বৃষ্টি, দমকা বাতাসের সম্ভাবনা। ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে বইবে ঝড়। তালিকায় রয়েছে আরও দুই জেলা।
