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শুক্রেই নিম্নচাপের রক্তচক্ষু! প্রবল বৃষ্টিতে বানভাসি হবে সবকিছু? প্রবল দুর্যোগের ভ্রুকূটি

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 30, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:13 PM IST

Bengal Weather Update: সপ্তাহান্তে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর দুর্যোগ? কালপ্রিট বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ।

আবহাওয়া লেটেস্ট আপডেটে1/7

আবহাওয়া লেটেস্ট আপডেটে

অয়ন ঘোষাল: পূর্বাভাস আগেই ছিল। ভয়ংকর দুর্যোগের অশনিসংকেত আগেই ছিল। এবার শিলমোহর দিল আবহাওয়া দফতর। 

শুক্রেই নিম্নচাপ2/7

শুক্রেই নিম্নচাপ

শুক্রবার থেকেই নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ভাসতে চলেছে বাংলা! কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ কাঁপবে প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে। 

বাড়তে চলেছে ঝড়জলের পরিমাণ3/7

বাড়তে চলেছে ঝড়জলের পরিমাণ

আবহাওয়া দফতরের তরফে পূর্বাভাসের লেটেস্ট আপডেটে বলা হয়েছে, রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় বাড়তে চলেছে ঝড়জলের পরিমাণ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত চলবে।  

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ4/7

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ

একইসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, শুক্রবারই উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন এলাকায় একটি নিম্নচাপ ঘনীভূত হচ্ছে। যার প্রভাবেই বৃষ্টি দুর্যোগ বাড়ার আশঙ্কা রাজ্যে। 

ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা5/7

ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা

এদিকে শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা এমনিতেই রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। কলকাতা-সহ বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। 

অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা6/7

অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা

রবিবারও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা রয়েছে। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। 

বানভাসি হবে বাংলা?7/7

বানভাসি হবে বাংলা?

ফলে সবমিলিয়ে নিম্নচাপের দাপটে প্রবল বৃষ্টিতে কি বানভাসি হবে বাংলা? এমন আশঙ্কা ঘনাচ্ছে।

TAGS:
Weather update

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