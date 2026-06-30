/শুক্রেই নিম্নচাপের রক্তচক্ষু! প্রবল বৃষ্টিতে বানভাসি হবে সবকিছু? প্রবল দুর্যোগের ভ্রুকূটি

Bengal Weather Update: সপ্তাহান্তে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর দুর্যোগ? কালপ্রিট বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ।
অয়ন ঘোষাল: পূর্বাভাস আগেই ছিল। ভয়ংকর দুর্যোগের অশনিসংকেত আগেই ছিল। এবার শিলমোহর দিল আবহাওয়া দফতর।
শুক্রবার থেকেই নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ভাসতে চলেছে বাংলা! কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ কাঁপবে প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে।
আবহাওয়া দফতরের তরফে পূর্বাভাসের লেটেস্ট আপডেটে বলা হয়েছে, রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় বাড়তে চলেছে ঝড়জলের পরিমাণ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত চলবে।
একইসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, শুক্রবারই উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন এলাকায় একটি নিম্নচাপ ঘনীভূত হচ্ছে। যার প্রভাবেই বৃষ্টি দুর্যোগ বাড়ার আশঙ্কা রাজ্যে।
এদিকে শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা এমনিতেই রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। কলকাতা-সহ বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
রবিবারও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা রয়েছে। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে।
ফলে সবমিলিয়ে নিম্নচাপের দাপটে প্রবল বৃষ্টিতে কি বানভাসি হবে বাংলা? এমন আশঙ্কা ঘনাচ্ছে।