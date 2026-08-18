/মেঘের চাদর সরিয়ে রোদের দেখা, তবে জারি হলুদ সর্তকতা! ১১০ মিমি বৃষ্টির আশঙ্কা কোন কোন জেলায়?

West bengal Weather Update: সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি বাংলা পেরিয়ে বর্তমানে ঝাড়খণ্ডে অবস্থান করছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূমসহ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। কলকাতা ও গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে, তবে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
অয়ন ঘোষাল: নির্ধারিত সময়ের ৮ ঘণ্টা আগে বাংলা ছাড়ল সুস্পষ্ট নিম্নচাপ। এই মুহূর্তে তার অবস্থান ঝাড়খণ্ডে। তবে পূর্ব দিকে সামান্য হেলে থাকায় আজ পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় এর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা।
গাঙ্গেয় বঙ্গে আর তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকছে না এই সিস্টেমের। নিম্নচাপের ছেড়ে যাওয়া জলীয় বাষ্পে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় দিনের বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। দুর্যোগের আর কোনও আশঙ্কা নেই।
বাংলার স্থলভাগে নিম্নচাপের প্রভাব কমলেও বঙ্গোপসাগরের জলভাগে এখনও তার প্রভাব আছে। সমুদ্র উত্তাল থাকবে। ঢেউয়ের আচরণ খামখেয়ালি থাকবে। তাই মৎস্যজীবীদের আজ বিকেল পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কাল ভোর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হচ্ছে।
দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় ভাগ এবং পূর্ব দিকের জেলায় আজ সকাল থেকে মেঘের চাদর সরিয়ে রোদের দেখা মিলেছে। তবে পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় আজও বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে। এই জেলাগুলোর কোনও কোনও অংশে ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে।
উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
কলকাতায় সকালে আংশিক মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে রোদের দেখা মিলবে। বেলার দিকে শহরের কোনও কোনও অংশে বিক্ষিপ্তভাবে নিম্নচাপের ছেড়ে যাওয়া জলীয় বাষ্পের কারণে অল্প সময়ের হালকা মাঝারি বৃষ্টি। গতকালের মতো দুর্যোগের পূর্বাভাস আর থাকছে না কলকাতায়।