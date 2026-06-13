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Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের পূর্বাভাস কোন কোন জেলায়?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 13, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:47 PM IST

West Bengal Weather Update: পুরুলিয়ার কিছু অংশ বাদে গোটা বাংলায় প্রবেশ করেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির দেখা নেই, উল্টে বাতাসে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পের কারণে বজায় থাকবে চরম অস্বস্তি। তবে বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে হতে পারে বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টি। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা!

অয়ন ঘোষাল: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পুরুলিয়ার কিছু অংশ বাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই প্রবেশ করেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। আবহাওয়াবিদদের মতে, মৌসুমী অক্ষরেখাটি এই মুহূর্তে পুরুলিয়ার ওপর দিয়ে ধানবাদ হয়ে বিস্তৃত রয়েছে। বাংলা ছাড়াও বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশার বেশ কিছু অংশে বর্ষা ঢুকে পড়েছে। তবে বর্ষা এলেও আবহাওয়াগতভাবে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি ধরা পড়ছে।

আবহাওয়ার আপডেট1/8

আবহাওয়ার আপডেট

খাতায় কলমে বর্ষা এলেও ভারী বৃষ্টি নেই দক্ষিণবঙ্গে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস। বাতাসে আগামী কয়েকদিন জলীয় বাষ্প অস্বাভাবিক বেশি থাকায় চরম অস্বস্তি চলবে। 

 

আবহাওয়ার আপডেট2/8

আবহাওয়ার আপডেট

আগামী ৪৮ ঘণ্টা অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে। তারপর ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে চলবে আরও সাতদিন। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

 

আবহাওয়ার আপডেট3/8

আবহাওয়ার আপডেট

গোটা বাংলা জুড়েই বর্ষা। শুধুমাত্র পুরুলিয়ার কিছু অংশ বাদে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। মৌসুমী অক্ষরেখা পুরুলিয়ার উপর দিয়ে ধানবাদ হয়ে গিয়েছে। বাংলা ছাড়াও বিহারের আরো কিছু অংশে এবং ঝাড়খন্ড ওড়িশার কিছু অংশে ঢুকেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। 

 

আবহাওয়ার আপডেট4/8

আবহাওয়ার আপডেট

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎসসহ ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতে। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সর্বত্র। এরমধ্যে মঙ্গল ও বুধবার অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। 

 

আবহাওয়ার আপডেট5/8

আবহাওয়ার আপডেট

সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি দক্ষিণবঙ্গে। বর্ষার বৃষ্টি শুরু হলেও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির পূর্বাভাস আপাতত নেই।  গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া চলবে। এর মাঝেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা। দু এক জায়গায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা থাকবে। 

 

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আবহাওয়ার আপডেট

আজ শনিবার বাঁকুড়া পুরুলিয়া ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং হুগলি জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

 

আবহাওয়ার আপডেট7/8

আবহাওয়ার আপডেট

আগামী সাতদিন দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। কোথাও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে আবার কোথাও ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা থাকবে। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং পুরুলিয়া বাঁকুড়া জেলাতে।

 

আবহাওয়ার আপডেট8/8

আবহাওয়ার আপডেট

কলকাতায় আপাতত গরম এবং অস্বস্তি থাকবে। এর মাঝেই বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী ৭ দিনে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম।

TAGS:
West Bengal Weather Update

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