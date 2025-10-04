English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal Weather: অবস্থানবদল নিম্নচাপের! দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া রাজ্য জুড়ে! অতি বৃষ্টির এই স্পেল আর ক'দিন চলবে?

West Bengal Weather Update: পার্বত্য-সহ উপরের ৫ জেলায় লাল সতর্কতা। নিচের দিকের বাকি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি। পার্বত্য জেলা এবং সিকিমে ভূমিধ্বস এবং পাহাড়ি নদীর জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা। প্রভাব পড়তে পারে...

| Oct 04, 2025, 03:51 PM IST
1/8

আবহাওয়া বদল

Weather Update

অয়ন ঘোষাল: শনিবার মূলত মেঘলা আকাশ, পরে আংশিক মেঘলা আকাশ। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। রবিবার কার্নিভালের দিন কখনও মেঘলা আকাশ কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। সকালের পর থেকে সন্ধ্যের মধ্যে দু-এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে স্থানীয়ভাবে। তবে একনাগাড়ে বা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

2/8

আবহাওয়া বদল

Weather Update

নিম্নচাপ ওড়িশা থেকে সরে ঝাড়খন্ড হয়ে বিহারের দিকে অভিমুখে। শক্তি হারিয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। যা শনিবারের মধ্যেই নিম্নচাপে পরিণত হবে। মৎস্যজীবীদের আজও সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

3/8

আবহাওয়া বদল

Weather Update

শনিবার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উত্তরবঙ্গে। প্রবল বৃষ্টির লাল সর্তকতা আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। এই দুই জেলার কিছু অংশে ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার আশঙ্কা। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে প্রতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস থাকবে সব জেলাতেই। 

4/8

আবহাওয়া বদল

Weather Update

রবিবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত দমকা ঝোড়ো বাতাস।

5/8

আবহাওয়া বদল

Weather Update

সোমবারে ভারী বৃষ্টি কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলাতেই সঙ্গে দমকা হাওয়া। মঙ্গলবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি বেশিরভাগ জেলাতে। বুধ ও বৃহস্পতিবারে কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি।  

6/8

আবহাওয়া বদল

Weather Update

শনিবার সকালে মেঘলা আকাশ হলে ও পরে কিছু জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ দক্ষিণবঙ্গে। মুর্শিদাবাদ জেলাতে ভারী বৃষ্টি। বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস। 

7/8

আবহাওয়া বদল

Weather Update

রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি কলকাতা-সহ সব জেলাতে। দুপুর থেকে সন্ধ্যার মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। কিছুক্ষণের জন্য বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।

8/8

আবহাওয়া বদল

Weather Update

সোমবার এবং মঙ্গলবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি বেশ কিছু জেলাতে। সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টি আরও কমবে কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Cyclone Shakti Updates: উপকূলে আছড়ে পড়তে চলেছে ভয়ংকর তীব্র ঝড়! উত্তাল সমুদ্রে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ, তুমুল বৃষ্টি, অ্যালার্ট...

পরবর্তী অ্যালবাম

Cyclone Shakti Updates: উপকূলে আছড়ে পড়তে চলেছে ভয়ংকর তীব্র ঝড়! উত্তাল সমুদ্রে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ, তুমুল বৃষ্টি, অ্যালার্ট...

Cyclone Shakti Updates: উপকূলে আছড়ে পড়তে চলেছে ভয়ংকর তীব্র ঝড়! উত্তাল সমুদ্রে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ, তুমুল বৃষ্টি, অ্যালার্ট...

Cyclone Shakti Updates: উপকূলে আছড়ে পড়তে চলেছে ভয়ংকর তীব্র ঝড়! উত্তাল সমুদ্রে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ, তুমুল বৃষ্টি, অ্যালার্ট... 7
Shani Trayodashi 2025: শনিত্রয়োদশীর জেরে ৪ রাশির অকল্পনীয় প্রাপ্তি, বিপুল অর্থলাভ! সৌভাগ্যসূর্যের দ্যুতিতে ঝলমল করবে জীবন...

Shani Trayodashi 2025: শনিত্রয়োদশীর জেরে ৪ রাশির অকল্পনীয় প্রাপ্তি, বিপুল অর্থলাভ! সৌভাগ্যসূর্যের দ্যুতিতে ঝলমল করবে জীবন...

Shani Trayodashi 2025: শনিত্রয়োদশীর জেরে ৪ রাশির অকল্পনীয় প্রাপ্তি, বিপুল অর্থলাভ! সৌভাগ্যসূর্যের দ্যুতিতে ঝলমল করবে জীবন... 7
Zubeen Garg Death Case: &#039;জলে ডোবেনি, বিষ খাইয়ে খুন করেছে ম্যানেজার&#039;, বিস্ফোরক দাবি জু়বিনের ব্য়ান্ডের সদস্য...

Zubeen Garg Death Case: 'জলে ডোবেনি, বিষ খাইয়ে খুন করেছে ম্যানেজার', বিস্ফোরক দাবি জু়বিনের ব্য়ান্ডের সদস্য...

Zubeen Garg Death Case: 'জলে ডোবেনি, বিষ খাইয়ে খুন করেছে ম্যানেজার', বিস্ফোরক দাবি জু়বিনের ব্য়ান্ডের সদস্য... 10
Bengal Weather Update: ২-৩ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি! সঙ্গে ৪০ কিমি বেগের দমকা হাওয়া...

Bengal Weather Update: ২-৩ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি! সঙ্গে ৪০ কিমি বেগের দমকা হাওয়া...

Bengal Weather Update: ২-৩ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি! সঙ্গে ৪০ কিমি বেগের দমকা হাওয়া... 7